Impulsan Savia, proyecto para preservar el patrimonio gastronómico de Málaga con encuentros entre generaciones

Presentación del proyecto 'Savia' - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga y la Fundación El Pimpi han presentado este miércoles 'Savia', un proyecto que busca preservar y transmitir el conocimiento vinculado al sector agroalimentario y hostelero de la provincia y facilitar el contacto entre profesionales con experiencia y las nuevas generaciones.

La iniciativa, impulsada por la Diputación a través de Sabor a Málaga, celebrará su jornada principal el próximo 6 de octubre en el Auditorio Edgar Neville, donde se reunirán productores, artesanos, restauradores y alumnos de escuelas de hostelería.

El proyecto, anteriormente denominado 'Genius', alcanza este año su quinta edición, la primera bajo el nombre de 'Savia'. Su objetivo, afirma la organización, "es poner el foco en profesionales vinculados al campo, la ganadería, la artesanía, la industria agroalimentaria y la hostelería que han contribuido a mantener y desarrollar actividades y conocimientos tradicionales de la provincia".

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha presentado la iniciativa junto al presidente de la Fundación El Pimpi, Luis Merino, y el director de Savia, Samuel Perea. Salado ha señalado que el proyecto pretende conectar "el talento de quienes han construido nuestro sector agroalimentario y culinario con las nuevas generaciones".

Antes de la jornada principal, el 29 de septiembre, a las 18,00 horas, se celebrará en La Sole del Pimpi el encuentro 'Las Seis Caras de Savia'. En él, seis periodistas especializados conversarán con profesionales del sector sobre sus trayectorias, sus oficios y su relación con la provincia malagueña.

El evento del 6 de octubre comenzará a las 12,00 horas y contará con ponencias y encuentros con los protagonistas de esta edición, además de una degustación de productos de Sabor a Málaga.

Estará protagonizada por seis profesionales de distintos ámbitos del sector agroalimentario y gastronómico de la provincia: Ana Vera, de Quesería El Pastor del Valle, en Alhaurín el Grande; Guillermo Aranda, de Citrimasat, en Cártama; José Antonio Calvente, productor de La Molienda Verde, en Benalauría; José Gómez, de los restaurantes El Envero y La Reserva, en Málaga y Torremolinos; Mariló Luna, de Aceites Gil Luna, en El Burgo; y Rosario Ginés, del Obrador Rosario Ginés, en Cuevas de San Marcos.

Los seis acumulan trayectorias vinculadas a cuestiones como el relevo generacional, la producción local, el emprendimiento rural, la producción ecológica, la conservación de oficios tradicionales y la transformación de productos agroalimentarios.

Además, cada uno de los participantes contará con un episodio propio en el podcast del proyecto, donde repasará su experiencia y abordará cuestiones relacionadas con el trabajo en el campo, la artesanía y el futuro del sector gastronómico.

El presidente de la Diputación ha defendido que la iniciativa no se limita a la promoción de productos, sino que "pretende poner el foco también en el trabajo, el conocimiento, la tradición y las personas que intervienen en su elaboración".

Uno de los objetivos de Savia, transmite la organización, es "facilitar el contacto entre estos profesionales y los jóvenes que actualmente se forman para incorporarse al sector de la hostelería y la gastronomía".

En este sentido, "el proyecto plantea trasladar a las nuevas generaciones el conocimiento acumulado durante décadas por productores y profesionales de distintos ámbitos, con la intención de favorecer el relevo generacional y mantener determinadas prácticas y oficios vinculados a la gastronomía malagueña" ha asegurado Salado.

Por su parte, el presidente de la Fundación El Pimpi, Luis Merino, ha explicado que el proyecto pretende identificar a profesionales representativos de distintos ámbitos de la gastronomía provincial.

La Diputación de Málaga y la Fundación El Pimpi han indicado que la participación en las actividades será gratuita hasta completar aforo, y que los episodios del 'podcast' estarán disponibles a través de la página web de la Fundación El Pimpi y en plataformas como YouTube, Spotify e iVoox.