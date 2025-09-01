Un incendio afecta al pareja de Monte Coronado, en Málaga capital

Vista del incendio que afecta al paraje de Monte Coronado, en el distrito Palma-Palmilla de la capital malagueña. - PLAN INFOCA

MÁLAGA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un incendio forestal afecta este lunes al paraje de Monte Coronado, en Málaga capital, donde ya trabajan efectivos desplegados por el Plan Infoca para intentar frenar el avance de las llamas.

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía ha informado a través de sus redes sociales de este fuego, que tiene lugar en el mismo paraje donde también tuvo lugar otro incendio el pasado 18 de agosto.

Dos Bricas, un técnico de operaciones Brica, un grupo de bomberos forestales, un agente de medio ambiente, un vehículo autobomba y un helicóptero súper puma han comenzado las tareas para intentar frenar el incendio. Minutos más tarde se han incorporado dos aviones de carga en tierra a las tareas de extinción.