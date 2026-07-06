El incendio de un camión en la AP-7 en Estepona (Málaga) afecta a ocho coches que transportaba

Incendio de un camión en la AP-7 en Estepona. - CPB

MÁLAGA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga han intervenido en las tareas de extinción del incendio de un camión en la AP-7 en Estepona, que ha afectado a este vehículo en su totalidad y a ocho coches que transportaba y que se ha propagado a terreno forestal colindante.

Así lo han informado desde el CPB, dependiente de la Diputación malagueña, que han precisado que el fuego del camión ha sido extinguido, por lo que los efectivos del Consorcio se retiran y se mantienen los del Infoca en labores de extinción en la zona.

Desde Infoca han indicado que aunque inicialmente se han movilizado hasta el lugar también medios aéreos, las tareas ya son por tierra, con un grupo de bomberos forestales.

Asimismo, la AP-7, que permanecía parcialmente cortada a la altura de Estepona, en sentido Algeciras, por este incendio, ya ha quedado abierta al tráfico, según han informado desde Emergencias 112 Andalucía.

Los primeros avisos sobre las 13,00 horas, han informado desde 112. El incendio obligó al corte de dicha vía en el kilómetro 1068, aunque posteriormente se ha abierto el carril izquierdo y ahora también el derecho.

El 112 ha apuntado que, según la Policía Nacional, al parecer, uno de los coches eléctricos que transportaba el camión ha comenzado a arder.