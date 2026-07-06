El incendio de un camión que transporta coches obliga a cortar parte de AP-7 en Estepona sentido Algeciras. - DGT/112

MÁLAGA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio de un camión que transportaba coches ha provocado el corte de la AP-7 en sentido Algeciras (Cádiz), han informado desde Emergencias 112. La Jefatura provincial de Tráfico ha apuntado a Europa Press que ya se ha abierto el carril izquierdo.

Los primeros avisos sobre las 13,00 horas, han informado desde 112, que ha apuntado que, según la Policía Nacional, al parecer, uno de los coches eléctricos que transportaba el camión ha comenzado a arder.

El corte se ha producido a la altura del kilómetro 1068 y se mantiene cerrado el carril derecho y se han registrado unos 3,5 kilómetros de retenciones.

Debido al corte, han instado a tener la máxima precaución al volante y a seguir todas las indicaciones de los operativos y de los paneles informativos.