Una incidencia en la infraestructura en la estación de Torremolinos genera retrasos en el Cercanías

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MÁLAGA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una incidencia en la infraestructura en la estación del municipio malagueño de Torremolinos está generando retrasos en la línea C-1 del Cercanías, que conecta Málaga capital con la localidad de Fuengirola.

Así, según han informado desde Adif a Europa Press, la incidencia en la infraestructura lleva desde las 10,40 horas, por lo que se están generando retrasos en la línea.

Por último, las citadas fuentes han indicado que los técnicos trabajan en la incidencia para que se recupere la normalidad en las frecuencias del Cercanías de Málaga-Fuengirola.