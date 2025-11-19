Infancia, salud comunitaria, apoyo e inclusión social centran los proyectos de Soles de Málaga 2026

MÁLAGA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación El Pimpi ha dado a conocer los cinco proyectos sociales elegidos para la séptima edición de los Soles de Málaga 2026, que se centrarán en la infancia, la salud comunitaria y el apoyo e inclusión social y serán impulsados por las entidades Nuevo Futuro, Betania, Prolibertas, Afesol y Asociación ALAS.

Esta convocatoria, con el eslogan 'Conquista el Sol', invita a las entidades malagueñas "a soñar en grande, a romper límites y a presentar iniciativas con un verdadero impacto en la vida de las personas", han señalado desde la organización en una nota.

Según han destacado, en esta edición la Fundación El Pimpi destinará hasta 100.000 euros, que serán repartidos entre los cinco proyectos mejor valorados por un jurado experto en una convocatoria que contempla otros ámbitos de actuación como la accesibilidad y cuidados; la formación y empleo inclusivo y emergencias sociales.

En concreto, Nuevo Futuro centrará su labor en ofrecer apoyo académico a los niños y niñas bajo su acogida; mientras que Betania pondrá en marcha un kit de emergencia y un acompañamiento integral durante las primeras 72 horas para personas que se queden en la calle.

Prolibertas proporcionará apoyo y un hogar a mujeres que han pasado por la cárcel, para conseguir su inserción social y laboral; y Afesol equipará un nuevo centro de apoyo en salud mental para acompañar a personas derivadas de unidades hospitalarias y facilitar su recuperación.

Por su parte, la Asociación ALAS dotará de herramientas a docentes de 80 colegios de la provincia para detectar el abuso sexual en menores.

En la primavera de 2026 se celebrará la VII edición del festival solidario y un año más, el evento tendrá lugar en la Plaza de Toros de La Malagueta, reuniendo a miles de personas y dando visibilidad al trabajo del tejido asociativo malagueño.

Soles de Málaga es un movimiento ciudadano que culmina en un gran festival solidario, con el objetivo de sensibilizar, movilizar recursos y generar impacto colectivo, han recordado. Con esta nueva edición, "la Fundación El Pimpi reafirma su compromiso con el fortalecimiento del tejido asociativo y con la construcción de una Málaga más justa, humana y solidaria", han concluido.