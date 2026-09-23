Infoca moviliza medios terrestres y aéreos por un incendio en Ronda (Málaga)

Archivo - Un helicóptero del Infoca. - Clara Carrasco - Europa Press - Archivo
MÁLAGA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, Plan Infoca, trabaja contra un incendio declarado en la tarde de este miércoles en Ronda (Málaga) donde ha movilizado inicialmente distintos medios terrestres y aéreos.
Según ha informado el Plan Infoca a Europa Press, el incendio ha sido declarado a las 18,20 horas en un paraje cercano a 'Los Frontones', perteneciente al término municipal de Ronda, y permanece a esta hora activo.
En las labores de extinción participan un helicóptero semipesado, dos vehículos autobombas, un grupo de bomberos forestales y un agente de medio ambiente.