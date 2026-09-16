Infoca moviliza tres helicópteros y 44 bomberos para controlar el incendio en Benahavís

Foto de archivo del incendio forestal en Benahavís (Málaga). - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo del Plan Infoca ha reforzado los medios desplegados para trabajar en el control del incendio localizado en el paraje Ermita del Rosario, en Benahavís (Málaga), foco que el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía declaró estabilizado a primera hora de la tarde de este miércoles.

En un mensaje difundido por el Infoca se señala que el dispositivo está compuesto por cuatro grupos de bomberos forestales, dos agentes de medioambientales, dos técnicos de operaciones y un encargado de emergencias.

En cuanto a los medios materiales, permanecen en la zona desde esta mañana dos autobombas, a los que se han incorporado tres medios aéreos, concretamente dos helicópteros ligeros y otro semipesado.

Los efectivos continúan trabajando sobre el terreno con el objetivo de avanzar hacia el control del incendio, que se mantiene estabilizado.