Inician la retirara de la carga y del camión y taxi implicados en el accidente de la MA-20 en Málaga

Accidente de un camión en el falso túnel de Carlos Haya en Málaga capital - ENCIERRO BOMBEROS MÁLAGA

MÁLAGA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos para despejar la MA-20, en el falso túnel de Carlos Haya, tras el accidente ocurrido este pasado miércoles en el que un camión volcó y atrapó a un taxi han comenzado sobre las 10.00 horas.

En concreto, según han señalado fuentes de la Subdelegación del Gobierno, dos empresas especializadas en retirar la carga y los vehículos han iniciado los trabajos para la retirada del vehículo pesado y el taxi implicados en el siniestro.

El procedimiento para la retirada es de "una gran complejidad" por diversos motivos, han apuntado. Así, han precisado que el trabajo en el interior de un túnel "es de especial dificultad, ya que la extracción de este tipo de cargas en la calzada se tiene que realizar por arrastre y no por elevación, con una grúa de gran tonelaje que no cabe en el túnel".

Asimismo, la complejidad aumenta por las circunstancias del siniestro en las que el vehículo pesado ha aplastado a un vehículo eléctrico, quedando la carga del camión en contacto con el vehículo eléctrico, con el consiguiente riesgo de incendio del mismo y sus baterías.

En concreto, el vehículo pesado contiene 23 toneladas de líquido y harina para repostería, carga inflamable que ha quedado en contacto con un vehículo eléctrico, con el consiguiente riesgo de incendio a la hora de maniobrar, un incendio que de producirse podría ocasionar daños a la estructura del túnel y por tanto un perjuicio mucho mayor.

Así, los trabajos se "deben ejecutar con toda la prevención y requisitos de seguridad para desarrollar los trabajos con las máximas garantías de seguridad tanto para los trabajadores como para evitar riesgos en la infraestructura".