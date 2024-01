La inspiración, el tiempo, lo mágico y lo efímero, propuestas para elegir la temática de la Noche en Blanco de Málaga

MÁLAGA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La inspiración, el tiempo, lo mágico y lo fugaz son las cuatro temáticas propuestas desde el Área de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga para la décimoquinta edición de la Noche en Blanco 2024, las cuales se podrán elegir desde las 8.00 horas del 22 de enero hasta las 15.00 horas del 31 de enero.

Esta nueva edición de la Noche en Blanco de Málaga continúa con el mismo espíritu participativo que la caracteriza, han destacado desde el Consistorio, por lo que han invitado a participar en la elección de la temática que dará forma y contenido a las actividades a desarrollar.

Así, la ciudadanía será la encargada de elegir el tema sobre el que girará la Noche en Blanco 2024, un encuentro del arte y la cultura para disfrute de malagueños y visitantes que se celebrará el sábado 18 de mayo, entre las 20.00 y la 01.00 horas. Estas propuestas culturales se coordinan por el Área de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento y se ofrecen desde iniciativas públicas y privadas.

Las votaciones pueden realizarse desde el 22 hasta el 31 de enero, de dos formas, a través de redes sociales o de forma presencial. Las redes elegidas para la votación son Facebook e Instagram. Será pulsando 'Me Gusta' o 'Me encanta' a la idea que se quiera elegir.

En caso de querer votar de forma presencial, se puede acudir a la junta municipal de distrito más cercana o al Archivo Municipal, en la Alameda Principal, 23. En todos estos espacios habrá una urna con una papeleta donde aparecerán los cuatro temas propuestos para esta edición. Cada papeleta tendrá el mismo valor que un 'Me Gusta' o 'Me encanta' en Facebook/Instragram, que supone un voto.

LOS TEMAS

Los temas elegidos este año desde el Área de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento, organismo creador e impulsor de la Noche en Blanco de Málaga, son cuatros: La inspiración, El tiempo, Lo mágico y Lo efímero.

En cuanto a 'La inspiración', señalan que lo mejor que le puede pasar a un artista es que las musas asistan cuando las convoca, aunque no siempre es así; "inspiración para crear, para soñar, para vivir*inspiración para atreverse, para cuestionarse, para reinventarse. Nadie escapa al poder de las musas". Y, han apuntado, "la Noche en Blanco es pura inspiración, para todo el que se quiera dejar contagiar".

Sobre 'El tiempo', este concepto "acompaña tanto en la cotidianidad de la vida así como concepto abstracto". "La diferencia entre el pasado, el presente y el futuro ¿es sólo una ilusión persistente? Las reflexiones alrededor de la idea de tiempo se han abordado constantemente en todas las disciplinas artísticas", han indicado. "Y la Noche en Blanco puede ser un buen escenario para profundizar en este apasionante tema".

'Lo mágico' es otra propuesta; unas vivencias que "podemos encontrarlas en una novela, en un concierto, en la contemplación de una obra de arte, en tantas cosas...". "Y ese ambiente mágico es el que podremos encontrar en la próxima edición de la Noche en Blanco", han señalado.

En cuanto a 'Lo efímero', indican que "hay momentos que se quedan grabados en la memoria para siempre y no por breves son menos intensos: una melodía, una imagen, una frase, una mirada, una caricia...", apuntando que "La Noche en Blanco es fugaz, efímera, pero puede atravesarte todos los sentidos".

En una publicación (post) en la cuenta de Facebook de La Noche en Blanco Málaga (facebook.com/nocheenblancoMLG) se presentan cuatro imágenes. Cada una de ellas contiene uno de los temas de La Noche en Blanco que se puede elegir. Hay que darle a 'ME GUSTA' o 'ME ENCANTA' a la imagen que contenga la temática que se quiere votar.

Se votará correctamente si se le da ''Me Gusta' o 'Me Encanta' a la imagen que contenga la temática que cada uno prefiera. No se tendrá en cuenta si se le da a 'Me Gusta' o 'Me Encanta' al post completo, en este caso no se realiza ninguna votación. Sólo contarán los 'Me Gusta' o 'Me Encanta'. Tampoco contarán ni los comentarios ni los compartidos, aunque cada uno puede hacer los comentarios que quiera, compartir el post y recomendar a amigos que realicen su voto.

En Instagram, se harán cuatro publicaciones en la cuenta de Instagram de La Noche en Blanco (instagram.com/nocheenblancomlg) una por cada temática. Para votar correctamente la temática elegida, habrá que darle a 'Me gusta' a la temática favorita. En este caso, tampoco contarán ni los comentarios ni los compartidos, aunque cada uno puede hacer los comentarios que quiera, compartir el post y recomendar a amigos que realicen su voto.

Los votos obtenidos en Facebook e Instagram a través del 'Me Gusta' o 'Me Encanta' se unirán a los obtenidos en las urnas, y del recuento de ambos resultará el tema ganador que será la idea principal sobre la que girarán las actividades de la Noche en Blanco.

Una vez finalizado el periodo de votación, se contabilizarán todos los votos, los depositados en cada una de las juntas municipales de distrito y en el Archivo Municipal, y los votos recogidos en Facebook y se procederá a anunciar la temática ganadora.

La décimocuarta edición de la Noche en Blanco, que se celebró el sábado 20 de mayo de 2023, "volvió a constatar las acciones artísticas de calle como las actividades más respaldadas por el público asistente". La cifra de visitas de esta categoría alcanzó las 53.3480 de un total estimado en 161.2480 visitas.

En el análisis realizado por el equipo organizador del Área de Cultura y Patrimonio Histórico se señaló también que triunfaron las propuestas programadas específicamente para este acontecimiento cultural ya tan consolidado en Málaga.