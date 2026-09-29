Instalan en un paraje de Yunquera (Málaga) una escultura transitable símbolo de Sierra de las Nieves

Inauguración de la 'La Puerta', una escultura bioconstructiva transitable en el paraje de la Torre Vigía de Yunquera. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El paraje de la Torre Vigía de Yunquera (Málaga) ha inaugurado 'La Puerta', una nueva instalación consistente en una escultura bioconstructiva transitable de más de tres metros de altura y que ha sido impulsada por la Diputación y La Noria con la colaboración del Ayuntamiento.

Es obra de los nueve participantes del taller formativo 'El Arte de la Bioconstrucción Tradicional de Sierra de las Nieves', organizado por el Nodo de Innovación y Emprendimiento Social de la Sierra de las Nieves y gestionado por la cooperativa Renovables Sierra de las Nieves.

'La Puerta' representa la marca de identidad y los valores tradicionales de la comarca y simboliza tanto la riqueza natural como el doble reconocimiento del territorio como Parque Nacional y Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves.

La escultura se ha construido del 15 al 20 de junio por personas de entre 40 y 62 años bajo la dirección del maestro experto en bioconstrucción José Vera Fernández, siguiendo técnicas artesanales ancestrales de la piedra seca, la cal y el corcho.

A la inauguración han acudido la vicepresidenta de Atención a la Ciudadanía y Equilibrio Territorial y diputada de Innovación Social y Despoblamiento de la Diputación de Málaga, Antonia Ledesma, junto con el alcalde de Yunquera, José María Rodríguez.

También asistieron el gerente de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves, Tomás Rueda; alcaldes y alcaldesas de la comarca, así como el gerente del Grupo de Desarrollo Rural Sierra de las Nieves y Serranía de Ronda, Juan Jiménez, y otros representantes de colectivos, entidades y vecinos y vecinas de pueblos de la comarca.

Durante su intervención, la diputada provincial ha puesto en valor el esfuerzo colectivo que hay detrás de esta iniciativa y la importancia de apostar por la bioeconomía en una comarca ligada de forma directa e indirecta a la protección del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves.

"Esta impresionante puerta que hoy abrimos en la Torre Vigía no es solo un elemento arquitectónico transitable. Representa a una comarca viva, muy comprometida con la bioeconomía, la preservación de los oficios tradicionales, el ecoturismo y el desarrollo sostenible del territorio y conecta a quienes toda la vida habéis habitado esta comarca, a quienes la descubren por primera vez y a quienes deciden dejar aquí su esencia para siempre", ha señalado.

En este sentido Ledesma ha recalcado que "hablar de la Sierra de las Nieves es hablar de un territorio único, de una comarca conformada por nueve pueblos que apuestan por la bioeconomía como el camino natural para demostrar que solo es posible avanzar cuidando del monte para generar empleo verde que fije a la población al territorio y mire hacia el futuro con inteligencia, sostenibilidad y orgullo de pertenencia".

LA VOZ Y LOS RETOS DE LA COMARCA

Paralelamente, durante la jornada se ha hecho un pase técnico de 'La Puerta', un cortometraje de ficción coproducido colectivamente en Yunquera con la escultura como hilo conductor argumental.

El trabajo audiovisual se desarrolló en el marco de la Escuela de Eco Comunicación Transformadora 'Voces Rurales por la Justicia Climática en la Sierra de las Nieves', vinculada al proyecto EnRaiza, desarrollado por la Asociación Paz y Desarrollo y financiada por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID).

En el corto ha participado un coro actoral amateur protagonizado por representantes de la Asociación de Mujeres de Yunquera (AMY), de la Asociación Flamenca 'Alma y Tacón' y la Folclórica Villa de Tolox (Málaga), de la Asociación Pasión Bandolera de El Burgo (Málaga) y de la Asociación Cultural Musvin de Yunquera.

También ha colaborado alumnado de los IES. Serranía de Alozaina y Alfaguara de Yunquera y vecinos de los nueve municipios de la comarca, bajo la dirección experta de Cine de Plano, una productora audiovisual malagueña especializada en cine comunitario, documental social participativo y talleres de creación colectiva, encargados de redactar el guión, dirigir y coordinar al elenco de actores y de proporcionar el material cinematográfico necesario para la creación de este proyecto.

La diputada de Innovación Social y Despoblamiento de ha querido felicitar expresamente a todo el equipo participante por este trabajo de cine comunitario, cuyo objetivo es presentarlo a concurso a la próxima Edición del Festival de Málaga.