Investigación apunta a un ataque por motivos pasionales tras el apuñalamiento con un machete en la Feria de Málaga

Momento de la detención de un feriante en Málaga tras apuñalar de gravedad a un joven - POLICÍA NACIONAL

MÁLAGA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 29 años por presuntamente apuñalar con un machete a un joven de 23 en el Real Cortijo de Torres de la Feria de Málaga capital. La investigación apunta a un ataque por motivos pasionales.

El arrestado, que regenta un puesto de cócteles en la zona de las atracciones, hirió de gravedad la pasada madrugada a la víctima, evacuada a un hospital con pronóstico grave tras ser alcanzada en la región del hemitórax izquierdo, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

El grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga ha localizado en la mañana de este lunes al presunto agresor en el interior de una caravana junto al recinto ferial y ha sido detenido por su presunta responsabilidad en un delito de tentativa de homicidio.

Las averiguaciones apuntan a que la víctima, que no trabaja en la Feria, intentaba cortejar a una mujer, que resultaría ser pareja del agresor, y que ello derivó en un encontronazo entre las partes.

En ese contexto, el detenido presuntamente apuñaló con un machete al perjudicado, que se halla ingresado en un hospital en la capital malagueña con pronóstico grave. En estos momentos, los investigadores se hallan inmersos en la práctica de diligencias para el total esclarecimiento de los hechos.