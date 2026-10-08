La investigación descarta que la muerte a tiros de un cirujano en Marbella esté vinculada con el crimen organizado

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La investigación en relación con la muerte a tiros este pasado miércoles en el municipio malagueño de Marbella de un cirujano plástico descarta inicialmente que esté vinculada con el crimen organizado, según han indicado a Europa Press fuentes cercanas al caso.

Los hechos tuvieron lugar este pasado miércoles sobre las 18,00 horas en la citada localidad malagueña. Al parecer, la víctima, de 57 años, recibió varios impactos en la cabeza cuando estaba en su clínica.

Así, agentes de la Policía Nacional mantienen abierta la investigación para el total esclarecimiento de los hechos y, de momento, no se han producido detenciones.

Por su parte, el Colegio de Médicos de Málaga ha expresado su "más enérgica condena" ante el trágico fallecimiento del facultativo, tras sufrir la agresión con arma de fuego en su clínica de Marbella.

Desde la institución han trasladado sus más sinceras condolencias y todo su apoyo a la familia, amigos, compañeros y seres queridos del médico fallecido.

El Colegio rechaza de manera "firme y rotunda" cualquier acto de violencia y manifiesta su preocupación "ante unos hechos de extrema gravedad que han acabado con la vida de un facultativo mientras desarrollaba su actividad profesional".

Por último, la corporación confía plenamente en la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la autoridad judicial para el esclarecimiento de lo sucedido.