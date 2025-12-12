Investigado el encargado de un restaurante en Málaga por presunto acoso y agresión sexual a una empleada

Archivo - Imagen de la Ciudad de la Justicia en Málaga. - GOOGLE MAPS - Archivo

MÁLAGA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un hombre encargado de un restaurante en Málaga está siendo investigado como presunto autor de un delito de acoso y agresión sexual a una trabajadora del mismo negocio.

Según han confirmado fuentes policiales, el ahora investigado fue detenido el pasado día 9 de diciembre por su presunta responsabilidad de delitos de acoso sexual y agresión sexual a una compañera de trabajo.

Tras pasar a disposición judicial, quedó en libertad provisional y sin medidas cautelares, según han indicado fuentes del TSJA, que apuntan a esta decisión adoptada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Málaga el mismo día 9.

Además, han confirmado a Europa Press que la causa fue remitida para que llegara al Juzgado de Instrucción número 5, que era el que estaba inicialmente con el caso.

Las fuentes policiales han señalado a Europa Press que el investigado habría aprovechado su posición laboral de superioridad para llevar a cabo insinuaciones y proposiciones de índole sexual hacia la víctima. También constan aproximaciones por la espalda, y roces, en todo caso no consentidos por la perjudicada.

Las indagaciones se iniciaron a partir de una denuncia que fue interpuesta en los juzgados de Málaga, según la información adelantada por Diario 'SUR', en la que se señala que el detenido presuntamente llevaría meses acosando sexualmente a la trabajadora con comentarios y propuestas supuestamente sexuales.