Investigadores de la UMA participan en un estudio que ha reconstruido la historia genética de la hispania romana

Enterramiento de una mujer de más de 60 años documentado en la tumba 6 de la necrópolis occidental de Malaca (calle Rosarito, Málaga), fechado entre los años 126 y 232 d. C. - UMA

MÁLAGA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio internacional ha revelado la diversidad genética de la Hispania romana, demostrando como Roma transformó "profundamente" la genética de la Península Ibérica.

Se trata de un trabajo inédito, cuyos resultados se han publicado en la revista 'Cell', en el que han participado tres investigadores de la Universidad de Málaga (UMA), que han formado parte de un equipo científico internacional integrado por especialistas de instituciones de referencia como la Universidad de Harvard, el Instituto Max Planck y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

En concreto, se ha analizado, a partir de estudios de ADN antiguo, el efecto de la llegada de las migraciones mediterráneas --suevos, vándalos, alanos y visigodos-- sobre las poblaciones romanas ibéricas, reconstruyendo las transformaciones demográficas de la península ibérica durante este periodo y la Antigüedad tardía, ha indicado la UMA en un comunicado.

Así, se ha demostrado como la integración de Hispania en el Imperio romano estuvo acompañada de importantes movimientos de población procedentes del Mediterráneo oriental y del norte de África.

La investigación, en la que se han estudiado 243 genomas antiguos de 31 yacimientos arqueológicas, incluye restos humanos procedentes de los asentamientos malagueños Rosarito (Málaga capital), Necrópolis de Arroyo Vaquero (Estepona), Acinipo (Ronda) y Castillejos de Quintana (Pizarra).

Los tres científicos de la Universidad de Málaga que han participado en este trabajo multidisciplinar son el profesor del Departamento de Ciencias Históricas José Suárez, el profesor de Genética Enrique Viguera y Sonia López, investigadora postdoctoral especializada en arqueología funeraria y bioarqueología.

MÁLAGA, TERRITORIO "CLAVE" PARA COMPRENDER LAS CONEXIONES MEDITERRÁNEAS

Los autores de la institución malacitana aseguran que las evidencias procedentes del sur peninsular resultan especialmente relevantes para comprender estos procesos. "El estudio documenta una importante presencia de ascendencia norteafricana en las poblaciones de época romana y tardoantigua, particularmente en los territorios meridionales", han señalado.

Entre los conjuntos analizados se encuentran restos humanos recuperados en contextos funerarios de la antigua Malaca y de otros enclaves de la provincia malagueña, como el yacimiento de Arroyo Vaquero, en Estepona. Este último constituye uno de los ejemplos destacados por el artículo para documentar la presencia de ascendencia norteafricana en las comunidades costeras del sur peninsular durante la Antigüedad tardía.

Estos resultados permiten abordar desde una nueva perspectiva las relaciones entre las poblaciones asentadas en ambas orillas del Mediterráneo occidental, mostrando que las conexiones comerciales, políticas y culturales estuvieron acompañadas también por movimientos de personas y procesos de integración demográfica.

Uno de los casos destacados por la publicación corresponde a una mujer de edad avanzada enterrada en la antigua Malaca entre los años 126 y 232 d.C., cuyo perfil genético revela una ascendencia relacionada con el Mediterráneo central. Su enterramiento contenía, además, un ajuar singular con piezas vinculadas a las tradiciones materiales del Mediterráneo oriental y del norte de África, concretamente de las áreas de Beirut y Túnez.

Por último, los investigadores de la UMA han señalado que "la combinación de estas evidencias permite abordar desde distintas perspectivas las conexiones mediterráneas de la ciudad romana".