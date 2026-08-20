Investigan una agresión con una botella a un joven en el Real de la Feria de Málaga

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MÁLAGA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional mantiene abierta una investigación tras una presunta agresión con una botella a un joven en el Real Cortijo de Torres de la Feria de Málaga, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar la madrugada del pasado domingo cuando, al parecer, se produjo la agresión con una botella de vidrio, según las citadas fuentes, que han precisado que la vida de la víctima no corre peligro.

Así, según ha adelantado diario 'Sur', la víctima fue quien se presentó en el puesto sanitario del Real de la Feria y presentaba varios cortes de diversa consideración tras la agresión con una botella rota. Posteriormente, fue derivado al hospital.

Tras el suceso, los agentes de la Policía Nacional de Málaga mantienen abierta una investigación para el total esclarecimiento de los hechos.

Cabe recordar que también este pasado lunes un hombre fue arrestado por presuntamente apuñalar de gravedad a un joven en el Real de la Feria de Málaga. La plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga, en funciones de guardia de detenidos, acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del detenido.