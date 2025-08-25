Investigan el origen del incendio que afectó a siete locales comerciales de Torremolinos (Málaga)

MÁLAGA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional investiga el origen de un incendio que tuvo lugar en la madrugada del pasado domingo en la calle Salvador Allende, en el municipio malagueño de Torremolinos y que afectó a siete locales.

En concreto, según ha señalado desde la Policía Nacional, el incendio afectó a la marquesina-terraza exterior que comparten una hilera de siete locales comerciales y el fuego afectó al interior de uno de los establecimientos.

Además, hubo media docena de vehículos afectados --no calcinados-- por el calor del incendio, y que estaban estacionados frente a los locales. Así, la Policía Científica trabaja en la inspección ocular en la zona y la investigación está abierta.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada de este domingo. Así, el sistema Emergencias 112 Andalucía recibió el aviso sobre las 05.00 horas de que un restaurante ubicado en la citada zona estaba ardiendo, lo que provocó a que otros locales cercanos también se vieran afectados por el fuego, concretamente, el interior de un local comercial y las terrazas de otros seis establecimientos

Para intervenir en la extinción del incendio, el 112 alertó a bomberos del Consorcio Provincial de Málaga, junto con sanitarios, Policía Local y Policía Nacional. Fuentes de emergencias confirmaron que las llamas solamente provocaron daños materiales y la zona quedó balizada para evitar su acceso.