Investigan el robo de la bandera de Ceuta de la puerta del Ayuntamiento de Málaga

Imágenes de la concentración en Málaga en apoyo al pueblo de Ceuta. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Málaga investiga la sustracción de la bandera de Ceuta que ondeaba a las puertas del Ayuntamiento de la capital, han confirmado fuentes municipales.

Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo y el presunto autor tras llevar a cabo el robo habría huido en una bicicleta, según han indicado a Europa Press las mismas fuentes.

Los agentes revisan las grabaciones de las cámaras de videovigilancia instaladas en el propio edificio y en la vía pública para identificar al responsable, según la información adelantada por Diario SUR.

La bandera de Ceuta se instaló el 2 de septiembre, día en el que se celebro la concentración de apoyo al pueblo ceutí tras la llegada masiva de migrantes, y desde el Ayuntamiento ya han realizado la reposición en el mismo mástil de la fachada principal.