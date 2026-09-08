Investigan el robo de la bandera de Ceuta de la puerta del Ayuntamiento de Málaga

Imágenes de la concentración en Málaga en apoyo al pueblo de Ceuta.
Imágenes de la concentración en Málaga en apoyo al pueblo de Ceuta. - Álex Zea - Europa Press
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 8 septiembre 2026 11:48
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MÁLAGA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Málaga investiga la sustracción de la bandera de Ceuta que ondeaba a las puertas del Ayuntamiento de la capital, han confirmado fuentes municipales.

Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo y el presunto autor tras llevar a cabo el robo habría huido en una bicicleta, según han indicado a Europa Press las mismas fuentes.

Los agentes revisan las grabaciones de las cámaras de videovigilancia instaladas en el propio edificio y en la vía pública para identificar al responsable, según la información adelantada por Diario SUR.

La bandera de Ceuta se instaló el 2 de septiembre, día en el que se celebro la concentración de apoyo al pueblo ceutí tras la llegada masiva de migrantes, y desde el Ayuntamiento ya han realizado la reposición en el mismo mástil de la fachada principal.

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