Investigan también por robo con violencia al detenido por el doble crimen de madre e hija de Mijas (Málaga)

1103108.1.260.149.20260709211248 Cuchillo intervenido por la Guardia Civil en registros realizados en relación con el doble crimen de Mjas. - VÍDEO GC

MÁLAGA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El hombre detenido este jueves como supuesto autor del asesinato de su pareja sentimental y de la hija de esta en una vivienda de Mijas (Málaga) está investigado también por el robo con violencia en dicho inmueble, han confirmado fuentes cercanas a la investigación.

Los cadáveres de ambas mujeres, de unos 60 y 30 años, fueron encontrados este pasado miércoles, tras el incendio en la vivienda en la zona de Las Lagunas de Mijas, y presentaban heridas de arma blanca.

Según han precisado a Europa Press las fuentes, al detenido se le investiga por los dos presuntos delitos de asesinato y también por otros dos de robo con violencia, enmarcado en el ámbito de la violencia de género.

La Guardia Civil ha llevado a cabo en la tarde de este jueves un registro de la vivienda del hombre, ubicada en Málaga capital, en presencia del detenido, y otras diligencias de investigación, en las que los agentes han localizado varios objetos que podrían estar relacionados con los hechos, como un cuchillo.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 02,15 horas del pasado miércoles. El sistema Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso por un piso del que salían llamas y humo en una vivienda de Las Lagunas de Mijas.

De inmediato, desde la sala coordinadora se activó a los Bomberos de Mijas, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Local y a la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación y ha detenido a este hombre, que será puesto a disposición judicial este viernes o el sábado.

Ninguna de las dos mujeres constaba en el sistema Viogén, pero el Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos de este caso como presunto crimen machista.