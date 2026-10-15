El 'Ironman 70.3 Málaga' reunirá a más de 3.000 triatletas en la capital malagueña este domingo

Presentación de 'Ironman 70.3 Málaga' en el Ayuntamiento de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha presentado este jueves la primera edición en la capital malagueña de la prueba deportiva 'Ironman 70.3 Málaga', un evento que reunirá este domingo a más de 3.000 triatletas procedentes de todo el mundo.

El circuito compone un recorrido de 1,9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21,1 kilómetros de carrera a pie con salida, recorrido y meta en diferentes puntos emblemáticos de Málaga. Además, de manera paralela al evento, habrá actividades para atletas, acompañantes y aficionados. La prueba forma parte del circuito internacional Ironman 70.3.

La competición reunirá a un destacado elenco profesional, con un total de 65 triatletas Pro masculinos inscritos, que competirán por el primer puesto sobre la media distancia de las pruebas Ironman.

El acto de presentación ha contado con la participación Juan Rosas, vicepresidente de la Diputación y diputado de Deportes; Borja Vivas, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Málaga; y Agustí Pérez, Senior Regional Director del Sur de Europa de The Ironman Group.

Rosas ha destacado que se trata de "una competición que va muy de acuerdo con los valores que promueve la institución provincial como son el esfuerzo, sacrificio, disciplina y trabajar para conseguir retos, sin olvidar lo que supone para el territorio a nivel turístico". Asimismo, ha puesto de relieve el impacto deportivo, y económico que supondrá para Málaga y su provincia.

Por su parte, Vivas ha afirmado que "Málaga se sitúa en el mapa de las ciudades que acogen grandes eventos deportivos al acoger un evento internacional de primer nivel mundial y altas exigencia deportiva". Tras su paso en la capital, Ironman 70.3 celebrará eventos en Nueva York, Sidney y Melbourne, además de Venecia y Punta del Este.

Finalmente, Pérez ha destacado que "contar con más de 3.000 participantes en esta primera edición demuestra el atractivo de Málaga como destino deportivo y confirma el interés que existía por disfrutar de una prueba Ironman en una ciudad tan especial".

"Málaga es, además, una de las ciudades que más ha crecido a nivel deportivo en España en los últimos años, y sus circuitos rápidos y mayoritariamente planos convierten esta prueba en una gran oportunidad para buscar el mejor rendimiento y disfrutar de una experiencia excepcional", ha concluido.