iryo aumentará un 64% la conexión Málaga-Madrid y homenajea a la ciudad malagueña con un tren dedicado a la calle Larios

Iryo homenajea a Málaga con un tren dedicado a la calle Larios. - IRYO

MÁLAGA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

iryo, el operador privado de alta velocidad, prevé un incremento del 63,67% y 1.367 circulaciones adicionales en la conexión Madrid-Málaga, que pasará de 2.147 a 3.514 operaciones, y que "lidera la expansión en términos absolutos" en 2027.

La compañía ha presentado este viernes un tren dedicado a la calle Larios de Málaga, un homenaje "a la identidad y cultura malagueña" con el que ha querido reafirmar "su compromiso y conexión con Andalucía y la ciudad", han indicado en el acto celebrado en la estación María Zambrano.

En la presentación han participado el alcalde, Francisco de la Torre, y Fabrizio Favara, CEO de iryo. Durante el acto, se ha descubierto un vinilo conmemorativo en el tren, que a partir de ahora llevará la identidad de la ciudad por toda la red ferroviaria española.

El alcalde ha señalado que el que Málaga "haya sido la ciudad elegida para poner en marcha este proyecto, que rinde homenaje a calles emblemáticas de diferentes destinos, dice mucho". "Agradezco vuestro compromiso con nuestra ciudad y os deseo lo mejor con esta iniciativa y en el desarrollo de la alta velocidad, fundamental para el transporte y las comunicaciones de nuestro país", ha señalado.

La elección de la calle Larios para dar nombre a uno de sus trenes "no es casual". Al respecto, el CEO de iryo ha destacado que "Málaga es una ciudad estratégica para iryo y queremos seguir creciendo de su mano".

"Que nuestro tren número 9 sea a partir de ahora el tren Larios, es nuestra forma de rendir homenaje a su historia, a sus raíces y a un lugar de encuentro que forma parte de la vida cotidiana de los malagueños. Con esta iniciativa, reafirmamos nuestra vocación de permanencia en Andalucía y en España, así como nuestra apuesta por seguir acercando la alta velocidad a los ciudadanos", ha dicho.

Desde la compañía han indicado que este hito coincide con un momento de expansión "clave" para la movilidad del territorio y han señalado que la compañía estrenará 2027 "con una oferta ampliada gracias a la incorporación de tres nuevos trenes a su flota, lo que le permitirá elevar su volumen de operaciones en España un 13,8% y reforzar sus servicios de alta velocidad en los principales ejes estratégicos del país".

En este contexto, han indicado que Andalucía se sitúa "como uno de los principales motores del crecimiento de iryo en 2027" y que a los datos de la conexión Madrid-Málaga, le sigue la Madrid-Sevilla, que crece un 39,06% al incorporar 1.091 nuevas frecuencias, alcanzando así un total de 3.884 circulaciones en 2027.

En esta "apuesta de crecimiento", han señalado, a la que se suma el valor estratégico del servicio transversal Barcelona-Málaga, "clave para fomentar la movilidad turística y de negocios en la ciudad sin necesidad de cambiar de tren en la capital española".

Desde el inicio de sus operaciones, iryo ha trasladado más de nueve millones viajeros en toda la comunidad, de los cuales 3,5 corresponden específicamente a Málaga. Asimismo, la compañía ha realizado un total de 53.000 servicios en territorio andaluz (más de 11.000 con origen o destino en la capital malagueña), operando en la actualidad hasta 56 frecuencias diarias en la región, siendo 12 de ellas exclusivas para Málaga.