IU Andalucía celebrará el sábado unas jornadas municipalistas en torno a sus prioridades políticas de los próximos años

El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, en rueda de prensa en Málaga. - EUROPA PRESS

MÁLAGA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida (IU) Andalucía y diputado del grupo Sumar en el Congreso, Toni Valero, ha anunciado este lunes que la formación celebrará el próximo sábado, 3 de octubre, unas jornadas municipalistas con el objetivo de "poner en común la experiencia acumulada por IU en los ayuntamientos andaluces y abordar sus prioridades políticas para los próximos años".

En una rueda de prensa en Málaga, y según ha informado IU en una nota, Valero ha defendido que la cita "no es un día para empezar a trabajar", sino para poner en valor el trabajo que la organización viene desarrollando en los municipios, tanto desde los gobiernos locales como desde la oposición.

"No empezamos una campaña. Vamos a seguir haciendo política útil y poniendo los ayuntamientos al servicio de los vecinos y vecinas", ha señalado en esa línea el coordinador andaluz de IU, quien ha explicado que las jornadas servirán como punto de partida de "un proceso de acumulación de fuerzas que aprovechará el conocimiento y la experiencia municipal" de la organización en materias como vivienda, movilidad, servicios públicos y políticas sociales.

"Tenemos un conocimiento acumulado en nuestros ayuntamientos que tiene que estar al servicio de nuestra gente", ha afirmado Valero, quien ha señalado que IU concurrirá a las próximas elecciones municipales previstas para mayo de 2027 "en todos los rincones de Andalucía".

En este sentido, ha defendido un modelo municipal basado en "ciudades para vivir y pueblos para poder quedarse", y en ayuntamientos que prioricen las necesidades cotidianas de sus vecinos.

Valero ha situado la vivienda como uno de los principales ámbitos en los que los gobiernos municipales pueden intervenir, y ha defendido que los ayuntamientos deben utilizar sus competencias para afrontar problemas que afectan directamente a la vida de la ciudadanía.

Para el dirigente andaluz, el próximo ciclo municipal debe servir también para confrontar diferentes modelos de gestión local. "Vamos a disputar calle a calle cuáles son las propuestas y cuál es nuestro modelo de ciudad, para que se sepa qué propone cada cual", ha manifestado.

Desde la federación de izquierdas han aclarado finalmente que las referidas jornadas del próximo 3 de octubre reunirán a cargos públicos, responsables municipales y militantes de Izquierda Unida Andalucía para "compartir experiencias y propuestas desarrolladas desde los municipios y avanzar en las prioridades de la organización de cara al próximo ciclo electoral".