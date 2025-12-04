IU apoya la declaración de García Caparrós como víctima del terrorismo: "Que las tumbas del oscurantismo se levanten"

El coordinador federal de IU, Antonio Maillo, y la coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, junto a Loli, Paqui y Puri García Caparrós en el lugar donde fue asesinado Manuel José García Caparrós un 4 de diciembre de 1977, hace 48 años. - ÁLEX ZEA / EUROPA PRESS

MÁLAGA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida, a través de su coordinador federal y candidato a la presidencia de la Junta de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha expresado su apoyo a la declaración del joven sindicalista malagueño Manuel José García Caparrós como víctima de terrorismo, y ha expresado su deseo de que "las tumbas de la opacidad y del oscurantismo se levanten".

En este sentido se ha pronunciado Maíllo este jueves en Málaga en el acto de homenaje a García Caparrós que se ha celebrado en el lugar donde fue asesinado un 4 de diciembre de 1977 durante una manifestación pro autonomía andaluza. Las hermanas de la víctima, Loli, Paqui y Purificación han estado en este acto, en el que han depositado flores junto a la placa que recuerda a su hermano.

Por parte de IU, además de Antonio Maíllo, han asistido el coordinador regional de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero; el secretario general del Partido Comunista de Andalucía y candidato a la presidencia de la Junta por IU-A, Ernesto Alba, y la coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas.

Para Maíllo, las hermanas García Caparrós "nos dan una lección de perseverancia, que tiene recompensa". Así se ha referido a "la lucha, el no olvido y la emoción" tras 48 años "para que ya las tumbas de la opacidad y del oscurantismo se levanten".

Y sobre el acceso de la familia a las actas de la Comisión de Encuesta que investigó los hechos en el Congreso, ha dicho; "Sin lugar a dudas, en ánimo de la transparencia, el conocer la verdad más profunda y con consecuencia emocional en el acceso a esa información, es algo que se debe hacer no solo desde el punto de vista familiar, sino también social. Se resuelve y se va resolviendo una deuda histórica que teníamos con la familia García Caparrós", ha expresado.

En este punto, el coordinador federal de IU ha añadido que falta resolver "una deuda más", en referencia a la solicitud que han hecho las hermanas "y que nosotros desde luego apoyamos de que --Manuel José García Caparrós-- sea reconocido como víctima del terrorismo".

Maíllo ha dicho que el 4 de diciembre de 1977 un millón de andaluces salieron a la calle a reivindicar una autonomía como forma e instrumento de resolución de un problema, pero esto también "supuso la muerte de un joven que salió de su trabajo para reflejar ese anhelo y ese sentir colectivo. Fue una víctima del terrorismo porque fue una víctima injusta de unos disparos que intentaban socavar esa aspiración. Y él pagó con su vida y no podemos olvidar".

Antonio Maíllo ha recordado la lucha por esta causa del que fuera coordinador regional de IU-A, Antonio Romero, y ha dicho las hermanas García Caparrós "se han convertido en una referencia de la más alta nobleza del pueblo andaluz en la reivindicación de la memoria de su hermanos y en la reivindicación de lo que es el símbolo de cómo aquellos tiempos, frente a lo que se quiera idealizar".

"VIOLENCIA INSTITUCIONALIZADA"

"Fueron tiempos durísimos, donde hubo violencia institucionalizada y donde el campo de la autonomía andaluza se abrió, por desgracia, con una tragedia como la de Manuel García Caparrós, que no puede ocurrir nunca más, pero que nunca vamos a olvidar", ha dicho.

Y ha insistido en el deseo de IU de que el próximo 4D se celebre con la declaración de Caparrós como víctima del terrorismo. "Fue una víctima del terror, una víctima de violencia, en este caso policial, contra una persona inocente que vino a manifestarse como vinieron millones de andaluces y andaluzas por todas las ciudades de nuestra tierra".

Preguntado por el hecho de que aunque las hermanas han accedido a las actas del Congreso, estas no puedan revelar el nombre de quien asesinó a su hermano, Maíllo ha dicho que en este momento la familia está afrontando las dificultades técnicas que supone acceder a la documentación y registros, pero ha añadido que "es evidente que esa verdad, que las hermana García Caparrós tiene derecho a saberla, también estoy convencido que vamos a abrir el camino para que la conozca toda la sociedad".

Por su parte, el coordinador de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha destacado que las hermanas García Caparrós se han sentido muy arropadas en la conmemoración del 48 aniversario de la muerte de su hermano, y ha recordado que este es hijo predilecto de Andalucía.

También se ha referido al periodo tras la muerte de Franco, y ha dicho que "en esos años de transición, las fuerzas policiales y organizaciones de extrema derecha asesinaron a más de 300 personas".

"Más de 300 personas asesinadas a sangre fría en un proceso violento que significó que el franquismo tuvo que ser eliminado en las calles a golpe de sangre, sudor y lágrimas, con víctimas como Manuel José García Caparrós, víctima durante décadas ignoradas, se intentó ocultar, y se intentó tapar por una evidencia, y es que quienes eran franquistas y se acostaron franquistas de un día para otro se levantaron como demócratas de toda la vida para seguir incrustados en los aparatos del Estado", ha criticado.

"Ahí está la herencia del franquismo, una herencia que está muy presente y muy viva, una oligarquía de siempre de las mismas familias, unas cloacas del Estado y unas relaciones corruptas entre las grandes empresas y el poder político", ha abundado.

Y ha concluido señalando que IU ha acudido a este acto "porque nos conjuramos para que haya verdad, justicia y reparación con Caparrós y con todas las víctimas antifranquistas durante la Transición. Y vamos a seguir peleando por lo que es de derecho, por lo que es legítimo, por lo que es justo. Y es que Caparrós se ha reconocido como víctima de terrorismo de Estado".