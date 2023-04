IU critica las "sombras" del metro de Málaga al centro: "Se ha retrasado para que se convierta en un reclamo electoral"

MÁLAGA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de IU Andalucía, Toni Valero, ha valorado este lunes las "incuestionables buenas consecuencias" de la apertura del tramo de extensión al centro histórico del metro de Málaga, pero ha advertido de la "cierta sombra" de la apertura, hecha "a pocos días de que se convoquen las elecciones municipales".

"Se ha retrasado para que se convierta en un reclamo electoral", ha asegurado, al tiempo que ha incidido en que "este retraso en su apertura ha tenido que ver con que el PP lo ha querido instrumentalizar para la campaña electoral".

Valero, en rueda de prensa en Málaga, ha insistido en que el hecho de que el metro llegue al centro es "una buena noticia" y "motivo de celebración" para los vecinos, que "durante tantos años han esperado esta noticia, esta posibilidad" como es el transporte público para llegar al centro. "Eso tiene incuestionablemente buenas consecuencias para la movilidad, e, incluso, para combatir el cambio climático", aunque, no obstante, ha lamentado que "esta apertura se ha hecho con cierta sombra".

En primer lugar, ha dicho, "no es casualidad que la apertura se haga a pocos días de que se convoquen las elecciones municipales", momento en el cual, ha recordado, "no se pueden hacer este tipo de inauguraciones".

A su juicio, "esta apertura se ha retrasado interesadamente en función de los intereses del PP, de los intereses electorales, en contra del interés general". Es más, ha asegurado que "se podía haber abierto antes, sin embargo, se ha retrasado para que se convierta en un reclamo electoral".

"Eso a mi me parece que no es moralmente justificable. Los bienes públicos, el dinero público, tiene que responder a los intereses de todas y todas y no de quien esté en el gobierno en cada momento", ha apostillado. Por tanto, ha insistido en que "esta sombra hay que denunciarla, este retraso en su apertura ha tenido que ver con que el PP lo ha querido instrumentalizar para la campaña electoral".

Por otro lado, en relación con "el retraso de años de la obra" y "después de haber escuchado largo y tendido los discursos de Juanma Moreno, Elías Bendodo y el resto de la terna del Gobierno"; Valero ha afirmado que "la responsabilidad de estos años de retraso la ha tenido el PP, muy especialmente, Francisco De la Torre --alcalde de Málaga--, que se estuvo negando, se obcecó ante todos los proyectos que le ponía la Junta para abrir el metro".

Valero ha incidido, por tanto, en que "ahora que se ha abierto la última estación a la que llega el metro y hay que repartir responsabilidades de este retraso, la primera que tiene que asumir el PP es su cerrazón ante todos los proyectos que se pusieron encima de la mesa para poder haberse ejecutado la obra mucho antes".

Por último, el coordinador de IU Andalucía se ha referido a los dimensiones de la estación de Atarazanas, que "tiene una reducida capacidad para las necesidades de movilidad de los vecinos de Málaga", por lo que "el PP no puede sacar pecho ante una estación que no responde en sus dimensiones a unas necesidades, que por lo tanto también impiden, que en este caso, la propia Semana Santa, como han reconocido, no pueda estar abierta para que los vecinos lleguen al centro de Málaga en las mejores condiciones".