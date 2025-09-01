IU denuncia que la Junta comienza el nuevo curso político avanzando en el "desmantelamiento" de la sanidad pública

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, este lunes - IU ANDALUCÍA

MÁLAGA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha denunciado este lunes que el Gobierno andaluz ha arrancado el nuevo curso político avanzando en el "desmantelamiento" del sistema sanitario público.

En rueda de prensa en Málaga, Valero se ha referido así al hecho de que la Junta vaya a "entregar 533 millones" de euros a clínicas privadas, con un macrocontrato para que hagan "operaciones e intervenciones quirúrgicas que deberían hacerse en el sistema sanitario público", al que precisamente, según ha apuntado, debería ir ese dinero.

Tras criticar que el Gobierno andaluz, en este verano, haya "cerrado siete de cada diez centros de salud" y haya "inoperativizado hasta 10.000 camas de hospitales, generando situaciones de colapso, de saturación y de desatención a la ciudadanía" en unas fechas con muchos visitantes en la comunidad, Valero ha lamentado que comience el curso político con nuevas actuaciones para el "desmantelamiento del sistema sanitario público".

"Un Gobierno andaluz que está poniendo en riesgo la salud pública, de la mano de la corrupción", según Toni Valero, para quien cuando el PP "privatiza, lo hace de la mano de la corrupción", como se ha visto con la judicialización de los "contratos del SAS fraccionados en fraude de ley por parte del Gobierno andaluz".

Para el dirigente de IU Andalucía, lo que está aconteciendo en esta comunidad "es la aplicación de un plan sin piedad para implantar un modelo segregador en el sistema sanitario", que es el objetivo del Gobierno de Juanma Moreno.

Se busca, según ha añadido, "un modelo segregador" con un sistema y clínicas privadas para quien pueda pagárselo, y un "sistema público débil y precarizado para esa mayoría que no pueda acceder a un seguro privado".

Toni Valero ha expresado el apoyo de su formación a la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por Marea Blanca "para fortalecer y blindar el sistema sanitario público".