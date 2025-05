IU lanza campaña contra el rearme y por la paz y critica a Moreno por "no condenar el genocidio en Gaza"

MÁLAGA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha informado de una campaña contra "el rearme y por la paz" y ha criticado, además, al presidente de la Junta, Juanma Moreno, por "no condenar el genocidio en Gaza" y le ha exigido que "paralice cualquier inversión a empresas o fondos de inversión con intereses en la ocupación de Palestina por Israel".

Valero, en rueda de prensa en Málaga, ha subrayado que "la paz no solo es posible, sino que es urgente y necesaria defenderla" y ha incidido en que "armarse hasta los dientes no construye la paz, es más, consigue lo contrario; y es que facilita la guerra".

Ha lamentado que "vemos de manera espantada esa derivada militarista de la Unión Europea". "En un contexto de crisis climáticas, de crisis humanitarias, resulta que tienen previsto gastarse 800.000 millones de euros en un rearme", ha criticado, lo que ha tachado de "disparate, es una barbaridad. Esto solo hace normalizar la guerra", ha apostillado.

Valero ha dicho que desde IU "creemos que el modelo de seguridad tiene que ser bien distinto". En concreto, "un modelo de seguridad humana común, compartido, basado en el derecho internacional", ya que "una seguridad humana, una seguridad real, se construye con justicia social, cooperación, respeto a los derechos humanos, se construye de una manera alternativa al rearme armamentístico".

"Tenemos muy claro quién se va a beneficiar de este rearme de la Unión Europea", ha dicho, añadiendo que "esos fondos de inversión y esas industrias armamentísticas que hacen negocio con la guerra y que en su mayoría son norteamericanas, son estadounidenses".

Es más, ha continuado, "el 63% de las compras que se realizan por parte de la Unión Europea en términos de armamento van a parar a empresas y a las industrias armamentísticas norteamericanas que ya sabemos en manos de quién está ese país actualmente, en el principal patrocinador de la guerra y el autoritarismo en el conjunto del planeta".

CAMPAÑA

Ha agregado que "Andalucía, que es una sociedad de paz, es una sociedad que se ha levantado muchas veces frente al militarismo y frente a la guerra, creemos que va a responder muy positivamente a esta campaña de Izquierda Unida contra el rearme".

Además, ha pedido desde Andalucía al Gobierno de coalición "que lidere todas las propuestas que vayan encaminadas a la paz" y ha reafirmado "nuestro compromiso con esa salida de España de la OTAN que queda hoy más evidenciada que nunca en su, podemos decir, papel absolutamente contrario a los intereses de la humanidad en estos tiempos de redoble de tambores de guerra".

Valero ha vuelto a llamar a la ciudadanía andaluza a que se manifieste el próximo sábado, 31 de mayo, a las 11.00 horas, en Sevilla, "contra el rearme y por la paz" y también en todas las que "acontezcan".

"MORENO NO ESTÁ A LA ALTURA MORAL DE LA SOCIEDAD ANDALUZA"

Por otro lado, ha recodado que la semana pasada, Moreno "calificó de disparate lo que está ocurriendo en Gaza. Después de más de 17.000 niños asesinados por el Estado de Israel, después de ver cómo hay bebés que a los pocos meses mueren abrasados por el bombardeo, que mueren de hambre, Moreno Bonilla no lo ha llamado ni matanza, ni limpieza étnica, ni tampoco genocidio".

"A estas alturas de la barbarie que estamos viendo todas y todos en los televisores todos los días, después de centenares de movilizaciones que se han dado en Andalucía en solidaridad con el pueblo palestino, todavía Moreno Bonilla no ha condenado el genocidio, no ha movido un dedo, es decir, que no está a la altura moral de la sociedad andaluza".

De igual modo, ha señalado que "Moreno Bonilla no condena el genocidio tampoco nos extraña", ya que "estamos viendo cómo el Partido Popular desde sus gobiernos autonómicos en Andalucía y sus gobiernos municipales está promocionando que fondos de inversión y empresas israelí, que hacen negocio en los territorios ocupados ilegalmente por Israel en Palestina, hagan negocio en Andalucía, hagan negocio en nuestra tierra".

"Eso está ocurriendo en el sector inmobiliario", ha advertido, al tiempo que ha añadido que "también está pasando con la formación profesional y con la enseñanza universitaria".

Al respecto, ha añadido que "de las privatizaciones de servicios públicos en Andalucía quien se está beneficiando son aquellos que están haciendo negocio con el desplazamiento forzoso de población palestina".

Por último, ha exigido a Moreno "que deje de blanquear el genocidio, que condene el genocidio que se está produciendo en Palestina y que deje de poner en bandeja de plata nuestros servicios públicos y el patrimonio andaluz al servicio de estos fondos de inversión israelí, que hacen cajas con la vulneración de derechos humanos en Palestina", ha concluido.