IU Málaga critica que "a pesar del alto el fuego, el genocidio continúa en Gaza: Los criminales tienen que ser juzgados"

MÁLAGA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

IU Málaga ha salido a las calles de la ciudad para movilizarse en el Día Internacional de Solidaridad con Palestina, y para manifestar que "a pesar del alto el fuego, el genocidio continúa en Gaza". La coalición de izquierdas considera que "los criminales deben ser juzgados".

IU señala que la manifestación de este sábado en las calles de Málaga capital ha partido, como gesto simbólico, desde el antiguo edificio de Correos, "ya que ha sido adquirido por una empresa israelí para convertirlo en un hotel de lujo".

La coordinadora provincial de IU, Toni Morillas, ha exigido "la ruptura inmediata de relaciones comerciales y el boicot a empresas israelíes", a la vez que ha señalado que la comunidad internacional "no puede guardar un silencio cómplice ante la ocupación ilegal y el bloqueo de suministros que impide a los palestinos recuperar su vida".

Además, ha criticado que "el régimen criminal de Israel sigue asesinando palestinos. A pesar del alto el fuego, el genocidio continúa, aunque haya bajado la intensidad de las agresiones".

Morillas ha destacado que "según Amnistía Internacional, desde que se decretó el alto el fuego han sido asesinados más de 300 palestinos. El régimen israelí continúa ocupando ilegalmente territorio palestino, continúa impidiendo que accedan suministros básicos, asistencia médica, ayuda humanitaria y continúan impidiendo que se produzca la entrada para reparar infraestructuras básicas que tienen que ver con el saneamiento y que tienen que ver con que los palestinos y las palestinas puedan recuperar su vida".

"Por eso es tan importante que no baje la presión internacional de los gobiernos. Por eso es tan importante que no baje la presión popular, la presión de la ciudadanía en las calles. Es imprescindible que se rompan relaciones comerciales y que se boicoteen a todas esas empresas israelíes que, al mismo tiempo que están siendo parte y cómplice de la ocupación ilegal de territorios palestinos y del apartheid, vienen aquí a hacer negocio en nuestra ciudad y en nuestra provincia", ha dicho Morillas.

Por último, ha criticado que "la comunidad internacional no puede guardar un silencio cómplice. No puede ser que el alto el fuego se convierta en una excusa para que continúe habiendo absoluta impunidad por parte del régimen israelí. Por eso exigimos la ruptura de relaciones, el boicoteo a las empresas israelíes, y exigimos también, que la comunidad internacional acabe con esa impunidad. Los criminales tienen que ser juzgados".