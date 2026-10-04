IU Málaga pide "romper relaciones con Israel" y cerrar bases militares de EEUU en la movilización por Palestina

El miembro de la Dirección Provincial de IU y secretario político del PCE en Málaga, José Miguel López, en la manifestación por Palestina del domingo, 4 de octubre, en Málaga. - IU MÁLAGA

MÁLAGA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El miembro de la Dirección Provincial de IU y secretario político del PCE en Málaga, José Miguel López, ha declarado desde la manifestación por Palestina de este domingo 4 en Málaga que "estamos en las calles, nuevamente, para seguir recordando que lo que está ocurriendo en Palestina es un genocidio. Seguimos denunciando el genocidio que está sufriendo la población palestina por el Estado sionista de Israel".

Según ha concretado la formación en una nota, López ha precisado que "este genocidio lleva más de 75.000 muertos y miles de ellos son niños". En este sentido, López ha subrayado que "la población palestina está sometida a cortes de suministros básicos y a un auténtico genocidio, mientras que la comunidad internacional mira hacia otro lado".

"Tenemos que señalar que Israel no actuaría con total impunidad si no fuera aliado de los Estados Unidos, y que aquí, en España, los que defienden a los Estados Unidos y los que defienden a Israel son el Partido Popular y Vox. Tenemos que señalarlo y tenemos que seguir llenando las calles y reivindicando la justicia y defendiendo los Derechos Humanos que se están vulnerando en Palestina", ha criticado.

Por último, el dirigente de Izquierda Unida ha mostrado "todo nuestro apoyo desde Izquierda Unida y del Partido Comunista de España. Estaremos presentes en todas las calles y seguiremos recordando a la comunidad internacional que no puede ser hipócrita. Basta ya de hipocresía".

"Hay que romper relaciones con el Estado de la genocida de Israel, hay que eliminar las bases militares de Estados Unidos que están en nuestro país y tenemos que gritar alto y claro 'Palestina Libre'", ha zanjado.

Por su parte, la militante de la organización convocante Unadikum Saray Pineda ha señalado que "hoy tomamos de nuevo las calles, las calles de todo el Estado, uniéndonos a las movilizaciones que se están impulsando por la Global Alliance por Palestina. Salimos en el tercer aniversario de esa intensificación del genocidio que el régimen sionista israelí está perpetrando contra la población civil palestina".

Al hilo, Pineda ha afeado que "a pesar de que nos cuentan que han habido un alto el fuego, eso no es real. Cada día se sigue bombardeando en Palestina, cada día la población palestina sigue muriendo de hambre, siguen teniendo discriminaciones todas esas palestinas que están viviendo en Cisjordania y que tienen nacionalidad israelí, siguen siendo secuestradas las médicas y todas esas personas que se dedican al sistema sanitario en Palestina porque es lo que pretende Israel, acabar con esta población de una forma lenta y trágica".

Por último, ha incidido en que "hoy llevamos las calles y seguiremos llenándolas reivindicando una ruptura de relaciones con un régimen genocida que está matando cada día a niños, a mujeres y a hombres en Palestina. Queremos que se cierren todas las bases militares que hay en el Estado español de Estados Unidos. En definitiva, pedimos la ruptura total de relaciones a nivel europeo con un régimen genocida".

La portavoz de Al Quds, Rosa Ramos, otra de las organizaciones convocantes, ha añadido que "son tres años de genocidio y hoy salen 47 ciudades en todo el territorio español para gritar alto y claro, libertad para Palestina y que el genocidio termine".

"No podemos no recordar a toda la población de Cisjordania que cada día está sufriendo ataques, que cada día están más coartados, y sin poder salir a trabajar, a hacer su vida cotidiana. Seguimos reivindicando la lucha y el estar en la calle y visibilizando Palestina porque no nos olvidamos de Palestina", ha sentenciado.