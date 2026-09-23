IU Málaga reclama ayudas directas a agricultores para salvar la uva pasa: "Quienes la cultivan no pueden esperar"

La coordinadora comarcal de Izquierda Unida en Axarquía, Aroa Palma. - IZQUIERDA UNIDA

MÁLAGA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora comarcal de Izquierda Unida en Axarquía (Málaga), Aroa Palma, ha reclamado este miércoles 23 el apoyo a la iniciativa presentada por el grupo Con Málaga en el Pleno de Diputación en la que se solicita un paquete de ayudas directas, rebajas fiscales y apoyo técnico para las familias agricultoras, tras una campaña marcada por olas de calor, sequía y pérdidas "que llegan a ser totales en algunas parcelas". Asimismo, ha precisado que dicha iniciativa se aprobó en la Mancomunidad de la Axarquía con carácter institucional. Por último, Palma ha subrayado que lo que la comarca necesita son "menos palabras y más hechos, la uva pasa y quienes la cultivan no pueden esperar".

En relación, Palma ha declarado que "hablar de la uva pasa no es solo hablar de agricultura. Yo soy agricultora, vivo esta realidad y sé perfectamente lo que supone ver cómo el trabajo de todo un año se pierde por las condiciones climáticas y cómo, una vez más, somos los agricultores quienes soportamos las consecuencias", según ha precisado la formación en una nota.

Al hilo, Palma ha subrayado que "este año las olas de calor han vuelto a golpear duramente al viñedo. Las primeras estimaciones hablan de pérdidas de entre un 40% y un 70% de la producción, llegando en algunas parcelas a ser prácticamente total", al tiempo de concretar que "esto llega después de años de sequía y de una campaña anterior marcada por el mildiu. No estamos hablando de un problema puntual, estamos hablando de familias agricultoras que llevan años resistiendo y que necesitan respuestas ya".

"Desde Izquierda Unida, como hemos hecho siempre, vamos a estar al lado de quienes más están sufriendo esta situación, los agricultores. No queremos discursos, fotografías ni reconocimientos que se queden en el papel. Queremos medidas concretas", ha reclamado.

Al hilo, la coordinadora comarcal de IU ha añadido que "tenemos un territorio reconocido por la FAO como Sipam, un patrimonio agrícola mundial que se mantiene vivo gracias al esfuerzo diario de nuestras familias agricultoras". "Pero de nada sirve reconocer la importancia de la uva pasa si después dejamos solos a quienes la cultivan. Por eso reclamamos ayudas directas, apoyo por hectárea, medidas fiscales, soluciones para las peonadas y un Plan Provincial Extraordinario de ayudas y apoyo técnico para las familias afectadas", ha agregado.

Asimismo, Palma ha incidido en que "como agricultora lo digo alto y claro, no queremos que nos digan lo importante que es nuestra uva pasa. Lo que queremos es que las administraciones demuestren con hechos que también consideran importantes a quienes la cultivamos, porque detrás de cada viña hay una familia, detrás de cada pasero hay muchas horas de trabajo y detrás de cada parcela abandonada hay un pueblo que pierde futuro".

Por último, Palma ha incidido en que "desde Izquierda Unida vamos a seguir estando donde siempre hemos estaado, al lado de nuestra gente, al lado del campo y al lado de los agricultores y agricultoras. Menos palabras y más hechos. La uva pasa de la Axarquía no puede esperar".