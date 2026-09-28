IU Málaga urge a las instituciones a acabar con la "barra libre a especuladores, rentistas y fondos buitre"

La candidata a la alcaldía y coordinadora provincial de Izquierda Unida en Málaga, Toni Morillas. - IU MÁLAGA

MÁLAGA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la alcaldía y coordinadora provincial de Izquierda Unida en Málaga, Toni Morillas, ha señalado este lunes 28 que las instituciones tienen que acabar con la "barra libre a especuladores, rentistas y fondos buitres" y ha precisado que Izquierda Unida ha presentado "decenas y decenas" de propuestas para acabar con la especulación en todos los niveles.

Según ha concretado la formación en una nota, Morillas ha sido explícita en señalar que, tanto el PP como Vox, "por ideología están con los especuladores" y que el PSOE, "por cobardía, no quiera enfrentarse a ellos" y ha remarcado la hipocresía del Ayuntamiento que crítica la expropiación para uso social "pero no le tiembla el pulso en usarlo para fomentar más especulación en la ciudad".

Asimismo, la coordinadora provincial de Izquierda Unida en Málaga, Toni Morillas, se ha referido a "la crisis de vivienda que estamos viviendo" y ha trasladado desde Izquierda Unida que "ese lema que ha provocado o que están utilizando en la acampada de la Puerta del Sol de ni una Mari Carmen más, es un grito de basta ya y sobre todo es un ejercicio de dignidad y una lección de ética democrática a todas y cada una de las instituciones".

Al hilo, ha proseguido remarcando que "hoy en la ciudad de Málaga va a haber una movilización que se ha convocado por distintos colectivos, un techo por derecho y el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas en la puerta del Ayuntamiento, poniendo sobre la mesa que en Málaga, tanto en la ciudad como la provincia, hay muchas Mari Carmen".

"A todas nos vienen a la cabeza los relatos, los testimonios, la historia de Mariló, de Tita Mari o de Teresa, que hace apenas unos días nos acompañó en el pleno de la ciudad. Todas ellas mujeres mayores con pensiones precarias que han sido víctimas de la violencia rentista y que se han encontrado enfrente a un ayuntamiento que no les ha brindado ninguna solución digna ni ninguna alternativa habitacional", ha añadido.

Asimismo, Morillas ha remarcado que "el desahucio de Mari Carmen no es solo un símbolo de la violencia rentista, sino que también es un símbolo de la esperanza, de la resistencia y de toda esa gente que está dispuesta a organizarse y a movilizarse para exigir y para poner en el centro la garantía del derecho a la vivienda frente a la codicia, a la avaricia y el ansia de los especuladores y de un mercado inmobiliario que está absolutamente desregulado y que se está llevando la vida de muchísimas familias trabajadoras por delante", al tiempo de apuntar que "las instituciones tienen que acabar con la barra libre de la que disfrutan los especuladores, los rentistas y los fondos buitres".

"En el caso del Ayuntamiento de Málaga hemos sido la fuerza política que con mayor insistencia e intensidad no solo hemos denunciado cómo esa dinámica especulativa estaba provocando la expulsión de miles de vecinos de sus viviendas y de sus barrios, sino que hemos puesto encima de la mesa decenas y decenas de propuestas para acabar con la especulación, para que haya promoción de vivienda pública a precios asequibles, pero para que también se intervenga y se recuperen todas esas miles de viviendas que hoy son alquileres turísticos en la ciudad de Málaga o están desocupadas para ponerlas a disposición de un parque público de viviendas con alquileres sociales", ha apostillado la candidata a la alcaldía.

De este modo, Morillas ha señalado que "hay herramientas dentro del Plan General de Ordenación Urbana que podrían estar utilizándose ahora mismo como la expropiación o el derecho de tanteo y retracto, que permitirían que de manera inmediata el Ayuntamiento de Málaga estuviera en disposición de recuperar esas viviendas con las que hoy se está especulando por parte de multipropietarios o por parte de fondos de inversión y recuperarlas para lo público para poder ponerlas a disposición de las familias trabajadoras", ha detallado la coordinadora provincial de IU en Málaga.

"El Partido Popular no quiere. Lo que hace falta es voluntad política, para que cada institución haga lo que tiene que hacer para garantizar el derecho a la vivienda y para prohibir los usos especulativos", ha proseguido.

"Nos duele ya la boca, las viviendas son para vivir y, por tanto, hay que proteger los usos residenciales y acabar con los usos especulativos, ha dicho. "La primera, que se dan cien licencias más de apartamentos turísticos, a pesar de que hay una supuesta moratoria. La segunda, que se firma un convenio urbanístico donde el ayuntamiento de Málaga le cede a las dos promotoras inmobiliarias suculentos suelos municipales para que promuevan viviendas del segmento de lujo, en lo que va a ser un pelotazo y va a ser un negocio redondo para estas promotoras. Y tres, cuatro expedientes de expropiación", ha concretado la candidata.

"Tenemos al PP, a Vox, echándose las manos a la cabeza, diciendo que cómo podemos estar planteando que se expropien viviendas a los fondos de inversión para ponerlas a disposición de la familia y que no vuelva a haber ninguna Mari Carmen más. Pero, sin embargo, vemos cómo el ayuntamiento de Málaga utiliza esta herramienta y lo que no hace es utilizarla para garantizar el derecho a la vivienda", ha señalado la concejala en el Ayuntamiento de Málaga.

De esta forma, Morillas ha indicado que "lo que está ocurriendo en Madrid cambia el tablero político. Es importantísimo lo que pase mañana en el Consejo de Ministros, pero también es importantísimo que señalemos a los responsables, que señalemos también a quienes, desde el ámbito político, bien porque están claramente del lado de los especuladores y del rentismo le hacen la vida imposible a la gente, o bien quienes, por cobardía y por falta de valentía política, siguen sin hacer lo que hay que hacer".

"Me estoy refiriendo, en este caso, al Partido Socialista, que ya sabemos que, o bien se le obliga con la presión popular, con la presión social, pero también con la presión por parte de nuestro grupo en el Consejo de Ministros, o ya sabemos que, si no, tiene esa permanente caída del lado del rentismo", ha zanjado Morillas.