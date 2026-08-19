IU pide explicaciones a Moreno sobre incendio de Niebla y critica que "prioridad de Junta no está en crisis climática"

El coordinador de Izquierda Unida Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, atiende a los medios en la Feria de Málaga - IU

MÁLAGA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Izquierda Unida Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha incidido este miércoles en que pedirán explicaciones al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en relación con el incendio forestal de Niebla (Huelva) y ha criticado que "la prioridad del Gobierno andaluz se ha evidenciado que no está en la crisis climática", que se puede afrontar "con voluntad política" que "no tiene PP ni la ultraderecha".

Así lo ha señalado Valero, que junto con la coordinadora provincial de IU Málaga y portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga en el Ayuntamiento de Málaga, Toni Morillas, han atendido a los medios antes de visitar la Feria del Centro junto a cargos públicos y representantes de IU.

Valero ha enviado "un fuerte abrazo a los afectados por el incendio de Huelva y Sevilla, que ha arrasado con 38.000 hectáreas" y ha dicho que "es una catástrofe natural, pero que nunca queda solo en eso", ya que "es también una tragedia humana".

Así, ha agradecido "a los profesionales que codo a codo han puesto el cuerpo para contener ese incendio, para evitar que ese incendio se siguiese propagando".

De igual modo, ha subrayado que se trata de "un incendio que ha sido hasta hoy el más grave de la historia de Andalucía", insistiendo en el "hasta hoy porque estamos en un nuevo contexto de crisis climática que ha venido para quedarse".

"Este incendio que ha sido el más grave nos evidencia una cosa y es que el Gobierno de Moreno Bonilla no está preparado, no tiene capacidad para afrontar esta nueva situación porque no tiene voluntad", ha dicho y ha explicado que "eso lo hemos visto cuando ignoraba las voces de los profesionales, cuando no ponía medidas preventivas, cuando hay una ausencia de gestión forestal y cuando ha tratado el incendio de una manera fatalista como algo inevitable".

Valero ha dicho que "lo tenemos claro" y van a pedir explicaciones al presidente de la Junta sobre "qué ha pasado con el incendio, qué diga qué medidas urgentes de apoyo va a poner para restaurar las zonas afectadas, para apoyar a los sectores económicos y familias afectadas; y para que saque de la precariedad a los profesionales que nos protegen".

"Algo ha quedado muy claro: desde lo público, protegiendo a la ciudadanía, es como se acometen estas catástrofes naturales. Solo desde lo público, puesto al servicio de lo común, se protege a la ciudadanía", ha subrayado.

Por tanto, Valero ha pedido sacar "de la precariedad a la plantilla del 112 de Emergencias y que saque de la precariedad a los bomberos forestales".

Además, ha advertido de que "la prioridad del Gobierno de Moreno Bonilla se ha evidenciado que no está en la crisis climática". A juicio de Valero, "su prioridad está en aumentar prebendas, en repartir altos cargos y en ponerse de acuerdo con la ultraderecha".

Al respecto, ha señalado que "desde 2019 ha aumentado el presupuesto en altos cargos en 12 millones de euros. 80 millones de euros adicionales se ha gastado Moreno Bonilla en altos cargos mientras mantienen la precariedad a quienes nos protege cuando la situación viene mal dada".

Por tanto, Valero ha sostenido que "con voluntad política se pueda afrontar la crisis climática, una voluntad política que no tiene el Partido Popular ni la ultraderecha", porque "están instalados en un marco negacionista y en una auténtica indiferencia ante lo que viene", ha concluido.