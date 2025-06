IU pregunta a Gobierno si puede "frenar" depuradora en Vega de Mestanza y pide evitar "atentado medioambiental"

MÁLAGA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, ha pedido este martes al Ejecutivo central que, "aunque las competencias y responsabilidad claramente" afectan al Gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno, "intervenga en el marco de sus posibilidades para evitar este atentado medioambiental" en la Vega de Mestanza y ha preguntado, además, si puede evitar el actual proyecto de la depuradora.

Valero, junto con la coordinadora provincial de IU Málaga, Toni Morillas, ha lamentado que este martes en la Vega de Mestanza empiezan a talarse "400 árboles porque la Junta de Andalucía ha decidido ubicar allí una macro depuradora".

Ha recordado que "la Vega de Mestanza es una extensión de cerca de 13 kilómetros cuadrados; hablamos del pulmón verde de la provincia de Málaga, un área de cultivos que además es capaz de contener las crecidas del río Guadalhorce".

Valero ha incidido en que es "un sitio absolutamente inapropiado para instalar una macro depuradora que, sin embargo, la Junta considera que es su lugar idóneo".

Para Valero, "colocar ahí la macro depuradora es un disparate": "No contempla ni consideraciones medioambientales ni hidrológicas, estamos hablando de una zona inundable; ni, por supuesto, la propia voluntad de los vecinos y vecinas, de los agricultores y agricultoras de la zona que se ven afectados".

Por eso, ha sostenido, "aunque las competencias y responsabilidad claramente afecta al Gobierno andaluz de Juanma Moreno, nosotros y nosotras pedimos al Gobierno de coalición que intervenga en el marco de sus posibilidades para evitar este atentado medioambiental y es que se pretende talar hasta 20.000 árboles del pulmón de Málaga".

Ha explicado que han preguntado "al Gobierno central si va a interpelar al Gobierno andaluz para instalar esta macro depuradora en otro lugar, en otra ubicación mucho más idónea; si en el ámbito de las competencias del Gobierno de coalición puede frenar este actual proyecto" y también "qué es lo que va a hacer ante el riesgo de que una macro depuradora se instale en una zona que es terreno inundable".

MORILLAS

Por su parte, Morillas ha recordado que han presentado tanto en los ayuntamientos que se ven afectados --Alhaurín de la Torre y Málaga--, como en la Junta, "propuestas que han salido votadas por unanimidad". "Todos los grupos políticos han planteado la necesidad de estudiar otro emplazamiento, otra localización para la depuradora del Guadalhorce, de manera que no se produzca este ecocidio", ha apostillado.

Ha recordado que "la Vega de Mestanza, en el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, está reconocida precisamente por los altos valores naturales que presenta la zona". Por tanto, ha continuado, "siendo esto así, esto tiene que ser protegido".

"Ese compromiso que adoptó el Parlamento de Andalucía en el año 2019, de que iba a estudiar un posible emplazamiento distinto para esta depuradora, debe de cumplirse", ha asegurado y ha dicho que "no puede ser que vayan a ser talados más de 20.000 árboles de la única vega que queda, en este caso, en Málaga ciudad, y que se estudie otra localización que no ponga en riesgo no solo los más de 20.000 árboles cítricos que hay, sino que también estamos ante una zona que es altamente inundable y en la que construir esta depuradora va a requerir de una inversión y de una complejidad en términos de ingeniería técnica muy superior a lo que podría suponer emplazarla en cualquier otra zona".

Por último, Morillas ha exigido a Moreno "que frene ese ecocidio y que cumpla con los compromisos que adquirió en el Parlamento de Andalucía".