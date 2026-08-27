IU tacha de "partidistas" las concentraciones de Ceuta y acusa a Vox y PP de ser "cómplices" de Marruecos

La portavoz de Izquierda Unida, Toni Morillas, en una comparecencia - IZQUIERDA UNIDA

MÁLAGA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha tachado de "partidistas" las concentraciones convocadas para el 2 de septiembre de apoyo a Ceuta y tachado de "muy grave" que PP y Vox estén "siendo cómplices de la estrategia de desestabilización que está realizando Marruecos junto con Estados Unidos e Israel".

De igual modo, ha exigido que "se remanguen" y "colaboren" en la puesta en marcha de dispositivos de acogida, priorizando a los niños y niñas no acompañados.

También ha pedido que "dejen de fomentar discursos de odio y caos que fomentan los intereses de Marruecos" y ha apelado a las instituciones a que "pongan medios" para "garantizar el cumplimiento del Derecho internacional y de los derechos humanos".

La coordinadora provincial de Izquierda Unida de Málaga y portavoz adjunta del grupo municipal Con Málaga, Toni Morillas, ha trasladado este jueves el apoyo de Izquierda Unida a la población de Ceuta y ha remarcado que "la situación es muy grave" y que "requiere que todas las instituciones hagan su parte para recuperar la normalidad".

"La mejor manera de apoyar a la ciudadanía ceutí es la solidaridad territorial, y esto pasa porque todas las comunidades autónomas y ayuntamientos arrimen el hombro, asuman sus competencias y responsabilidades y pongan en marcha los dispositivos de acogida en la península para garantizar los derechos humanos y el derecho internacional", ha añadido.

Morillas ha señalado en un comunicado que "hay que dejar de mentir y de manipular" y ha incidido en que "no se pueden hacer devoluciones masivas que contravienen el derecho internacional y los derechos humanos. Lo primero que hay que hacer es acoger y proteger a los niños y niñas no acompañados. A las cosas hay que llamarlas por su nombre".

Morillas ha asegurado que "la actual crisis humanitaria en Ceuta es consecuencia de un ataque híbrido perpetrado por el Reino de Marruecos que ni es socio leal ni un aliado fiable. Un ataque apoyado por Estados Unidos e Israel que solo pretende desestabilizar el gobierno y poner en riesgo la soberanía territorial".

Por tanto, ha continuado, "no cabe la tibieza, tampoco el oportunismo electoral de PP y Vox que han decidido hacerle el juego al régimen de Marruecos, cuestionando la aplicación de la ley y amenazando con desobedecerla", ha subrayado.

Morillas ha afirmado que "estamos asistiendo a excursiones de los dirigentes del PP a Ceuta, entre ellos De la Torre o la de hoy mismo de Aznar, que envueltos en la bandera solo benefician a Mohamed VI, alimentando el odio, los discursos de la ultraderecha y contribuyendo al caos".

Así, ha calificado estas propuestas como "ocurrencias que carecen de valor real y de utilidad como las relativas a las becas o realizando convocatorias partidistas como la del 2 de septiembre haciendo uso de las instituciones en las que gobiernan".

Finalmente, Morillas ha tachado de "muy grave" que "el PP esté aprovechando esta crisis humanitaria para poner la alfombra roja a los radicales, haciendo oposición al Gobierno sobre el cuerpo de las personas migrantes y de la ciudadanía ceutí".

Por último, ha pedido a los dirigentes del PP que "dejen de hacerse vídeos electorales en medio de una crisis humanitaria sin precedentes y que se remanguen. Si quieren ayudar, que señalen al responsable que es Marruecos y sus aliados, y que ponga en marcha los dispositivos de acogida en la península contribuyendo a que se garantice y se restituya el derecho internacional y los derechos humanos en Ceuta".