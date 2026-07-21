La izquierda malagueña consolida el proyecto unitario de cara a las municipales para ganarle a la derecha - IU

MÁLAGA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los representantes de las organizaciones integrantes de la coalición Por Andalucía han dado el pistoletazo de salida hacia las elecciones municipales de 2027 en la provincia de Málaga y ha han expresado su compromiso de trabajar "juntas, consolidando y ampliando alianzas políticas y sociales, con el objetivo de levantar una alternativa de izquierda transformadora, popular, en disposición de doblarle el pulso a aquellos que hasta ahora se han dedicado a empobrecer a la ciudadanía malagueña mediante sus políticas al servicio de especuladores y rentistas".

Asimismo, han anunciado la realización de una jornada provincial, en septiembre, en la que continuarán avanzando en la hoja de ruta, tendiendo la mano a la sociedad civil y a los movimientos sociales a unirse en este proyecto político.

La coordinadora provincial de Izquierda Unida y concejala en el Ayuntamiento de Málaga, Toni Morillas, ha valorado "este paso al frente que hoy, desde Por Andalucía, damos con un objetivo compartido, que es echar al PP de los ayuntamientos de nuestra provincia y levantar pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, una alternativa de izquierda transformadora, popular, que esté en disposición de doblarle el pulso a los poderosos, a la que no le tiemblen las piernas y esté dispuesta a poner en marcha políticas valientes para que las instituciones locales, los gobiernos locales, se pongan a trabajar al servicio de la gente trabajadora y de la gente humilde de nuestra provincia".

Morillas ha remarcado que "la provincia de Málaga se ha convertido en un laboratorio de la especulación, donde vemos cómo los gobiernos locales solo atienden a las minorías privilegiadas, a los especuladores y a los rentistas". "Mientras esto sucede, a la mayoría de la gente trabajadora se la está expulsando de sus viviendas, de sus barrios y de sus ciudades", ha apostillado.

"Hoy iniciamos un camino para conjurarnos, para recuperar los pueblos y las ciudades de la provincia de Málaga, para que se acabe el tiempo de Paco de la Torre, de Ángeles Muñoz, de García Urbano y de tantos alcaldes y alcaldesas del Partido Popular que han puesto los gobiernos locales al servicio de los especuladores y de los rentistas", ha señalado.

Al respecto, ha incidido en que "lo hacemos con dos convicciones: la primera es que es posible que se inicie una etapa de cambio en los pueblos y las ciudades de la provincia de Málaga. Y la segunda es que, juntas, somos más fuertes y más capaces de poder iniciar esa nueva etapa en los pueblos y ciudades de la provincia de Málaga".

También ha indicado que "estamos dispuestas, y nos comprometemos, a consolidar y ampliar el espacio político de Por Andalucía, construyendo las más amplias alianzas políticas y sociales posibles que nos pongan en las mejores condiciones para disputar todos y cada uno de los gobiernos de la provincia a los manijeros, a los especuladores y a los rentistas".

"Tenemos que construir este proceso y este espacio desde el reconocimiento de la pluralidad, desde el máximo diálogo, la máxima participación democrática y lanzando una invitación a que todas esas personas que han formado parte durante todos estos años de las principales luchas sociales que se han librado en el territorio --la lucha por el derecho a la vivienda, a la educación pública, a la sanidad pública-- a que se incorporen a este proceso para que seamos capaces de que todo ese malestar social y ese anhelo de cambio que se da en la provincia de Málaga y que también se ha expresado a través de todas esas luchas sociales se pueda traducir en movilización electoral para plantar una alternativa en los pueblos y ciudades de nuestra provincia", ha dicho.

Por último, Morillas ha anunciado que en el mes de septiembre tendrá lugar "un encuentro muy importante que vamos a lanzar desde Por Andalucía, con esa invitación a las personas que estén dispuestas a remangarse y a arrimar el hombro para esta tarea que es fundamental para el futuro de la vida de la gente en nuestra provincia, con el objetivo de que en ese mes de septiembre podamos concretar los calendarios y métodos de trabajo, con esa voluntad y vocación de seguir caminando juntas, plantándole cara a los especuladores, a los rentistas y a los manijeros que gobiernan en la provincia de Málaga".

Por su parte, el portavoz de Con Málaga y portavoz de Podemos en Málaga, Nicolás Sguiglia, ha hecho un llamamiento "al conjunto de los vecinos y vecinas de la provincia de Málaga, de las organizaciones vecinales, sindicales, sociales, para construir juntos una alternativa a las malas políticas del Partido Popular".

"Durante décadas hemos visto un Partido Popular que ha funcionado como operadores al servicio de los negocios privados, transformando la riqueza generada socialmente en nuestra provincia en el beneficio de las cuentas corrientes de unos pocos. Queremos transformar la provincia y la ciudad de Málaga en un paraíso para la gente trabajadora, un paraíso para todos y todas y no sólo para unos pocos", ha agregado.

De igual modo, ha señalado que "es el momento de tener en las instituciones a gobernantes que con valentía y determinación pongan por delante los derechos y los intereses de la gente corriente de los vecinos y vecinas y no de sectores concentrados del poder económico".

"Que se ponga en el centro el derecho a una vivienda digna, que se ponga al límite a la especulación salvaje que han promovido en el conjunto de la provincia y en la ciudad. Que diga de una vez primero los barrios, primero la vida de la gente corriente, de los vecinos y vecinas", ha señalado.

Por último, ha hecho un llamamiento "al conjunto de organizaciones políticas, sociales, sindicales, vecinales y a los vecinos y vecinas de a pie. Da igual a quién hayas votado anteriormente. A lo que te invitamos es a que construyamos juntos una ciudad y una provincia para vivir y no para especular".

Por su parte, la coportavoz del Partido Verde, Rosa Galindo, ha remarcado que "pensamos que el destino de la provincia de Málaga no se puede seguir escribiendo a base de desahucios, de atentados medioambientales, de negligencias urbanísticas y de poner en jaque los recursos naturales y la vida de la gente".

"Nos hemos cansado de ver sufrir a nuestros vecinos y a nuestras vecinas y, en un acto de responsabilidad, como nos toca a todas las organizaciones que nos importa a la gente, hemos decidido abrir un espacio de diálogo y de trabajo donde quepa toda aquella persona u organización que quiera trabajar pueda participar por una provincia de Málaga que esté a la altura de su vecina y su vecino", ha agregado.

Por su parte, María José Pérez, de Iniciativa del Pueblo Andaluz, ha señalado que "pensamos que tenemos que cambiar Málaga. El sistema que hay ahora, donde no hay vivienda, donde solo ves mucha suciedad por todos lados, donde hay un abandono de Málaga en general, pensamos que todos juntos podemos hacer mucho. Nadie es indispensable, pero sí animamos a que la ciudadanía y las diferentes asociaciones se unan para hacer un gran trabajo, porque Málaga se lo merece".

Asimismo, Juan Carlos Santana, representante de Movimiento Sumar, ha hecho hincapié en que "necesitamos volver a recuperar un proyecto ilusionante de izquierda en el que todas las personas se sientan representadas, porque todos juntos podemos hacer grandes cosas".

Por último, Juan Miguel Acejo, representante de Alternativa Republicana, ha remarcado que "Málaga necesita que la izquierda malagueña siga trabajando juntas. Hay muchas necesidades y carencias en la provincia. Los barrios están abandonados, la vivienda está abandonada y Málaga necesita de la unidad de la izquierda, una izquierda social que se preocupe por y para los malagueños. Por eso la izquierda se une sin complejos y sin ego a trabajar, que es lo que estábamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo", ha concluido.