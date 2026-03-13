'El jardín que soñamos' reflexiona sobre migración y ecología en el Festival de Málaga

Photocall de 'El jardín que soñamos' en Festival de Málaga - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director Joaquín del Paso ha presentado este viernes 'El jardín que soñamos' en la 29 edición del Festival de Málaga, película que compite en la sección oficial. Esta cinta llega al certamen malagueño tras una buena acogida en la pasada Berlinale.

En 'El jardín que soñamos' se muestra como una familia crea una frágil burbuja de ternura en una tierra que no les pertenece, en medio de un bosque que se desvanece. Allí se creará un efímero jardín de esperanza donde el amor aún puede echar raíces.

A la rueda de prensa en el cine Albéniz ha asistido el director Joaquín del Paso, acompañado por el actor Carlos Esquivel, el productor Alejandro de Zuvich y la coordinadora de casting Isabel Barajas.

"Es una película mexicana al cien por ciento, que trata sobre la familia, nuestro entorno y la migración", ha explicado el director de 'El jardín que soñamos', película que llega al Festival de Mlaga tras su buena acogida en la reciente Berlinale.

Del Paso ha señalado que México "es un país que está acostumbrado a ver historias de mexicanos que cruzan la frontera hacia el norte", pero ese no es el caso de su película.

Las consecuencias del cierre de fronteras durante la pandemia generó que miles de migrantes permanecieran en territorio mexicano, lo que permitió que la sociedad mexicana viera a "otras personas que están viviendo lo mismo, simplemente en nuestro territorio. Nos sitúa como el país al que se migra y no el país que migra. Esa fue la génesis de la película", ha detallado Joaquín del Paso.

"Es algo que he seguido a través de mis películas, la crítica social y el vernos como sociedad a través de un espejo", ha señalado el director de 'El jardín que soñamos". "Los protagonistas de esta historia son personas que vienen de fuera y espero que a través de la película se cree un vehículo de empatía", ha lanzado con esperanza el cineasta mexicano.

Dos migraciones se unen en 'El jardín que soñamos', el de las mariposas monarcas y el de unos haitianos. Y esto tiene sus razones para Joaquín del Paso: "Me acerco a mis películas desde una cosa muy intuitiva, muy visceral y muy de un sentimiento. Pero de alguna forma se sentía natural juntar estos temas y, al hacer la película, me di cuenta de que era totalmente natural y de hecho muy pertinente esta reflexión sobre la migración y la ecología".

Sobre el estado actual de la cinematografía mexicana, Del Paso siente que está en un buen momento. El director lo ha achacado a que "hemos tenido mucha libertad en hacer las películas que queremos. Afortunadamente, tenemos un sistema de financiamiento que nos permite realmente realizar las película que soñamos".

En su propio caso, Del Paso ha afirmado que "todas las películas que yo he hecho no pasan por ningún tipo de filtro". Y sobre la generación de creadores actuales ha añadido: "No necesitamos ajustar las películas a ninguna tendencia de manera obligatoria y siento que esta libertad ha permitido que florezcan muchísimos realizadores y realizadoras increíbles".

"Y no solo eso. Nuestro bagaje cultural como mexicanos, nuestra historia, nuestra descendencia milenaria, todo conlleva a una visión muy plástica de la realidad. Siento que el cine mexicano está en un gran momento", ha razonado el director de 'El jardín que soñamos', Joaquín del Paso.