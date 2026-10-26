Javier Cámara llega por primera vez al Teatro del Soho de Málaga con 'Verborrea'

Javier Cámara llega por primera vez al Teatro del Soho CaixaBank con 'Verborrea', junto a Israel Elejalde, Marta Nieto y Emilio Tomé - TEATRO DEL SOHO/VANESSA RABADE

MÁLAGA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Javier Cámara llega por primera vez al Teatro del Soho CaixaBank de Málaga con 'Verborrea', escrita y dirigida por Pablo Remón, y lo hará junto con Israel Elejalde, Marta Nieto y Emilio Tomé.

'Verborrea', escrita y dirigida por Pablo Remón, ganador de un Premio Goya y un Premio Nacional de Literatura Dramática, se presenta en el Teatro del Soho CaixaBank del 6 al 8 de noviembre.

Así, la obra de Pablo Remón cuenta el auge y caída de un grupo punk de finales de los 80 y principios de los 90. 'Verborrea' es "una tragicomedia salvaje --llena de mugre y suciedad, pero también de poesía-- sobre la herencia y nuestra necesidad de levantar y derribar mitos, de un lado o de otro", han señalado desde el teatro en un comunicado.

Por último, han informado de que las entradas ya están a la venta y disponibles en la web del teatro, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.