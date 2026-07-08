Jesús María Claros y José Martín toman posesión como nuevos diputados provinciales

Foto de familia tras la toma de posesión de Jesús María Claros y José Martín como nuevos diputados provinciales - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha celebrado este miércoles, 8 de julio, un pleno extraordinario en el que han tomado posesión como nuevos diputados provinciales Jesús María Claros y José Martín, tras la renuncia de Sandra Extremera, exdiputada de Recursos Europeos y Recursos Humanos, y de Patricia Alba, exdiputada provincial en la oposición por el PSOE.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha agradecido su labor a los compañeros que comienzan una nueva etapa en la Junta de Andalucía y ha dado la bienvenida a los nuevos diputados, deseándoles a todos suerte en su labor en la institución provincial.

Las renuncias de Sandra Extremera y de Patricia Alba se hicieron efectivas en el Pleno del pasado 17 de junio. Actualmente son parlamentarias por el PP y PSOE, respectivamente.

Jesús María Claros, es concejal en Vélez-Málaga, donde es quinto teniente alcalde (PP) y José Martín es el alcalde del municipio malagueño de Colmenar.