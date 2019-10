Publicado 08/10/2019 16:46:44 CET

John Mayall vuelve al Teatro Cervantes de Málaga en la gira de su 85 cumpleaños. El mítico 'bluesman' británico, un músico que hizo escuela en el género de los doce compases en el Londres de los sesenta y que impulsó la carrera de guitarristas como Eric Clapton, Mick Taylor (Rolling Stones) o Peter Green (Fleetwood Mac) y de bajistas como Jack Bruce (Cream), revisará este miércoles sus temas clásicos y presentará su más reciente álbum de estudio, Nobody told me, editado este año.

Asimismo, según han precisado desde el Teatro Cervantes a través de un comunicado, le acompañarán su sección rítmica habitual, la formada por los músicos de Chicago Greg Rzab al bajo y Jay Davenport a la batería, y su nuevo fichaje, la guitarrista Carolyn Wonderland.

En la gira que le trae de nuevo por Málaga, denominada '85th Anniversary Tour', Mayall combina clásicos y parte del repertorio de 'Nobody told me', un disco que cuenta con colaboraciones ilustres como las de Joe Bonamassa, Larry McCray, Alex Lifeson (Rush), Larry McCray, Steven Van Zandt (The E Street Band, Bruce Springsteen), Todd Rundgren y la propia Wonderland.

Aún quedan entradas a la venta para escuchar y ver al guitarrista, organista, armonicista, cantante y compositor, autor de discos referenciales en el blues blanco y sobre todo conocido por impulsar en sus bandas a guitarristas, bajistas, baterías, saxofonistas o violinistas que luego se convertirían en estrellas del género.

La hasta ahora última visita de John Mayall al Teatro Cervantes le sirvió para abrir su gira europea de hace dos años, 'Livin' & lovin' the blues Tour 2017'.

Anteriormente, el patriarca del blues blanco ya había presentado sus credenciales en 2014, en 2011 y en 2003 dentro del 18 Festival Internacional de Jazz. En este 2019, con 85 años y a punto de cumplir los 86, es un músico en permanente estado de actividad que reconoce "necesitar el escenario para ser feliz".