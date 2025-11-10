José Luis Serzo, Javier Roz, Inocente Soto y Javier Abad reciben el sábado en Marbella los Premios Nacionales de Grabado

Invitación al acto de entrega de los premios en el que se reproduce la obra 'El teatro de los misterios' de José Luis Serzo, que se ha alzado con el premio José Luis Morales y Marín, con la mayor dotación económica del certamen, 3.000 euros. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 10 (EUROPA PRESS)

José Luis Serzo, Javier Roz, Inocente Soto y Javier Abad tienen previsto recoger este próximo sábado, 15 de noviembre, en la ciudad malagueña de Marbella los galardones que les acreditan como ganadores de la XXVIII edición de los Premios nacionales de Grabado en el marco de una convocatoria a la que han concurrido más de 200 obras.

Así lo ha informado el Ayuntamiento de Marbella en un comunicado remitido este lunes y en el que señala que el pasado 8 de noviembre se decidieron los galardones del concurso, de acuerdo con las bases de la convocatoria, por parte de los miembros del jurado, presidido por María Jesús Martínez Silvente, patrona de la Fundación Museo del Grabado Español Contemporáneo (MGEC) y profesora titular de Historia del Arte en la Universidad de Málaga.

El resto de los integrantes han sido José María Luna Aguilar, patrono de la Fundación MGEC y director de Actividades Culturales Fundación Bancaria Unicaja; Juan Francisco Rueda, crítico de Arte y Profesor Titular de Historia del Arte en la Universidad de Málaga, y, actuando como secretario con voz pero sin voto, Germán Borrachero, director del Museo del equipamiento cultural.

La deliberación resultante fue conceder el Premio José Luis Morales y Marín, dotado por el Ayuntamiento de Marbella con 3.000 euros y diploma acreditativo, a la obra 'El teatro de los misterios', de la que es autor José Luis Serzo. Asimismo, el Premio María de Salamanca, también dotado por el Consistorio con 2.000 euros y diploma acreditativo, es para 'Luminiscencia', de Javier Roz.

Por otra parte, el Premio Corzón, S.L., dotado por la empresa homónima de transporte y montaje especializado de obras de arte con 1.000 euros y diploma acreditativo, ha recaído en 'Poeta sobre la arena de sur', de la que es autor Inocente Soto, mientras que el Premio María Teresa Toral, dotado con 1.000 euros por la Asociación Cultural Enrique Toral y Pilar Soler y diploma acreditativo, es para 'No te preocupes por nada. Zamarracadas', de Javier Abad.

El acto de entrega de los premios tendrá lugar el sábado 15 de noviembre en el Museo del Grabado Español Contemporáneo de Marbella a partir de las 12.00 horas.