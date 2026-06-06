José María Herrera, Angélica Velasco e Ignacio Varela protagonizan la nueva semana cultural de La Malagueta

El martes 9 de junio tendrá lugar una nueva sesión del ciclo 'Filosofía Ambulante', coordinado por Cristina Consuegra, bajo el título 'Ternura y compasión: lenguajes para una (nueva) ética del cuidado' con la filósofa Angélica Velasco (en la imagen) - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centro cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga presenta una nueva programación semanal que reunirá literatura, filosofía, historia y análisis político a través de cuatro actividades abiertas al público. Del 8 al 12 de junio, Sala 001 acogerá nuevas citas de los ciclos 'Filosofía Ambulante', 'Historias de Málaga' y 'Diálogos de la España constitucional', además de la presentación de una destacada novedad editorial.

La programación comenzará el lunes 8 de junio con la presentación de 'Vida de pintores (Expulsados del Paraíso)', el nuevo ensayo del filósofo y crítico de arte José María Herrera. Publicado por EDA, el libro reivindica la vigencia del arte figurativo del siglo XX frente a las corrientes abstractas y conceptuales dominantes, defendiendo la dimensión espiritual del arte y su profunda conexión con la experiencia vital e histórica de sus creadores.

A través del análisis de figuras como Kokoschka, Otto Dix, Chagall, Hopper, Balthus o Paula Rego, entre otros, la obra propone una reflexión sobre aquellos artistas que mantuvieron la confianza en el poder de la representación en una época marcada por profundas transformaciones culturales y sociales.

El martes 9 de junio tendrá lugar una nueva sesión del ciclo 'Filosofía Ambulante', coordinado por Cristina Consuegra, bajo el título 'Ternura y compasión: lenguajes para una (nueva) ética del cuidado'. La filósofa Angélica Velasco abordará el potencial transformador de los afectos y la ética del cuidado como herramientas para afrontar los desafíos sociales, ambientales y relacionales de nuestro tiempo.

Esta será la primera cita de un ciclo que vuelve a celebrarse este año con vocación itinerante y que llevará el pensamiento filosófico a distintos puntos de la provincia de Málaga (Coín, Mollina y Frigiliana). Esta sesión propondrá nuevas formas de entender nuestra relación con los demás, con los animales y con el planeta.

La agenda continuará el miércoles 10 de junio con una nueva cita del ciclo 'Historias de Málaga', coordinado por la periodista Ana Pérez-Bryan. Bajo el título 'La saga de los Livermore: con ellos empezó todo', el encuentro se centrará en una de las familias extranjeras más influyentes en el desarrollo económico y social de la Málaga del siglo XIX.

La sesión recorrerá la historia de Thomas Livermore y de las alianzas familiares que sus descendientes establecieron con algunas de las figuras más relevantes de la época, contribuyendo al nacimiento de las grandes sagas empresariales y políticas que marcaron el esplendor de la ciudad durante décadas.

La programación concluirá el viernes 12 de junio con una nueva sesión de 'Diálogos de la España constitucional', coordinada por Teodoro León Gross. En esta ocasión participará el analista y consultor político Ignacio Varela en el encuentro titulado 'Las políticas del consenso vs. las políticas del disenso'.

La conversación analizará la evolución de la cultura política española desde los acuerdos que hicieron posible la Transición hasta el actual escenario de polarización política. A partir de esta reflexión, los participantes debatirán sobre el papel del consenso en la consolidación democrática y sobre las dinámicas de confrontación que caracterizan el debate público contemporáneo.

Todas las actividades tendrán lugar a las 19,00 horas en Sala 001 de La Malagueta, con acceso libre hasta completar aforo. Los encuentros se emitirán además en directo y quedarán disponibles posteriormente en el canal de YouTube del centro.