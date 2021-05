Juan Espadas: "El PSOE-A debe frenar a una extrema derecha que trata a trece menores como si fueran soldados"

MÁLAGA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato socialista a la presidencia del Gobierno de la Junta de Andalucía dentro del proceso de primarias del PSOE-A Juan Espadas ha protagonizado este jueves un amplio encuentro con militantes en Málaga donde ha estado acompañado por el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, y que ha contado con la participación de tres militantes que han expuesto sus propuestas y sus ideas para un cambio en el Partido Socialista que permita alcanzar el gobierno de Andalucía: el doctor en Economía Pedro Ranea; la maestra Remedios Recio; y el médico y nadador olímpico Carlos Peralta.

Durante el acto, Espadas ha hecho un llamamiento a unir al PSOE-A en torno a un proyecto que permita enfrentar a la extrema derecha en Andalucía. "El Partido Socialista está para ser útil a la ciudadanía, para transformar, para avanzar en derechos sociales y para ayudar a quienes más lo necesitan, y hoy, por ejemplo, hay 13 menores que necesitan de un PSOE-A que no se quede impasible ante quienes han puesto en riesgo las vidas de los menores y ante un partido político en Andalucía que los trata como si fueran soldados", ha manifestado.

Así, Juan Espadas ha pedido "firmeza y compromiso" para evitar que "una fuerza de extrema derecha decida el gobierno de Andalucía". "Hoy este partido ya le ha dicho --ha recordado-- al gobierno andaluz que no le aprobará ni una propuesta salvo que deje tirados a esos trece menores; no podemos permanecer impasibles ante esta situación. Andalucía ha sido y es una tierra solidaria, de acogida: no nos reconoceremos jamás dejando tirados a unos menores y en ese tipo de mensajes de extrema derecha".

Por este motivo, Espadas ha insistido en que para llegar al gobierno de Andalucía y ejercer de "dique ante la extrema derecha" hace un proyecto sustentado sobre la ilusión, la unidad y el cambio, y que tenga unos principios municipalistas: "la cercanía, la sensibilidad que un votante toma como elemento fundamental para apoyar a un socialista en un ayuntamiento debe ser la razón para votar al PSOE-A. El nuevo proyecto socialista para Andalucía tiene que tener cara y ojos municipalistas, de nuestros alcaldes y de nuestros portavoces de la oposición".

Durante su intervención, además, ha reiterado la importancia de que el PSOE lidere la izquierda desde un modelo que sea capaz de "hablar, dialogar y acordar" y que permita que Andalucía avance ante los grandes retos como la lucha contra el cambio climático, la igualdad real, la educación y la generación de oportunidades y expectativas entre la juventud.

"Los jóvenes de este partido, quienes están en el PSOE y quienes estarán, son a quienes tenemos que ilusionar y quienes nos tienen que dar fuerza para recuperar el gobierno de Andalucía", ha concluido.