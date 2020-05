El juez decano de Málaga dice que se cumplen las medidas de protección en las asistencias de abogados a detenidos

MÁLAGA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El juez decano de Málaga, José María Páez, ha asegurado que los juzgados de guardia de la capital cumplen con las medidas de protección ante el COVID-19 para las asistencias de letrados a detenidos en el turno de oficio y ha explicado que el uso de los medios telemáticos, como pide el Colegio de Abogados, "exige su tiempo de acompasar y preparar los sistemas para que tengan las garantías necesarias", que "hoy en día no es el caso". Ha recordado que cada juez determina cómo realizar estas comparecencias.

En rueda de prensa en la Ciudad de la Justicia, Páez ha rechazado la críticas del Colegio de Abogados sobre la falta de voluntad de algunos jueces de instrucción para hacer comparecencias por medios telemáticos y ha incidido en que "los derechos de los detenidos son muy importantes para nosotros". "Vamos a ser, como siempre, muy rigurosos en la salvaguarda de los derechos fundamentales, no de determinados colectivos, sino de todos los ciudadanos", ha apostillado.

"La legalidad está antes que la comodidad", ha incidido Páez, afirmando que no van a crear "una falsa polémica" sobre los servicios de guardias a detenidos, dando por zanjado este incidente con el colegio malagueño, tras el comunicado del Consejo General del Poder judicial (CGPJ) que advertía de que es el juez el que decide si se puede hacer por videconferencia. Ha apuntado que el decreto en el que se potencia el uso de medios telemáticos "prepara el futuro en un tiempo no muy lejano".

Pero, Páez ha indicado que las instalaciones del juzgado de guardia de la capital son "magníficas" y cuentan "con todas las medidas de seguridad, donde no se corre ningún tipo de peligro", poniendo como ejemplo que para las comparecencias todos los intervinientes mantienen las distancias requeridas y hay un locutorio para que los abogados se puedan entrevistar con los detenidos "con absoluta privacidad y confidencialidad" y también protección.

Ha explicado que la existencia de estas instalaciones, a su entender, hacen "innecesario" por el momento el instalar nuevos sistemas telemáticos, apuntando que a lo mejor en septiembre se está en condiciones para ello "y se hará cuando se den las circunstancias y cuando las garantías se respeten, pero hoy en día no es el caso". Además, ha señalado que los abogados de pago "no han puesto pegas" en estas comparecencias.

El juez decano ha indicado que se realizó una prueba con el Colegio de Abogados para una guardia por vía telemática "y fue un fracaso". Respecto a los argumentos del colegio de que se está haciendo por medio telemáticos en otros partidos judiciales y en la Fiscalía de Menores, ha señalado que el juez es el que decide cómo realizar su actuación y que habrá que ver "las circunstancias específicas de las instalaciones" de esos juzgados de la provincia.

"No se puede exigir que se pongan medios que son antieconómicos e inútiles", ha afirmado, defendiendo que las comparecencias se están haciendo según la legalidad, "y no disponemos de medios ilimitados". Ha señalado que los magistrados son "los primeros interesados en que funcionen todas las herramientas" telemáticas, pero ha advertido de que el Tribunal Supremo "está anulando sentencias realizadas sin presencia de los acusados y por videoconferencia por no darse los requisitos necesarios".

Páez ha asegurado que se "ha tenido que poner detenidos en libertad por falta de asistencia del abogado", explicando que "cuando no vienen, nos vemos obligados a poner al detenido en libertad", lo que ha ocurrido en Marbella y en varias guardias en la capital y por lo que "se han producido requerimientos con apercibimiento de delito a las personas que no han comparecido".

Además de los medios telemáticos, que se utilizarán ha dicho que serán necesarias "muchas más medidas de protección" como mamparas en las salas para los juicios, apuntando que la Junta de Andalucía por el momento va a acondicionar seis. En este sentido, ha precisado que le consta que el Gobierno andaluz está trabajando en varias medidas y "tendrá que decidir si se acondicionan las salas o si amplían el número de licencias para esos sistemas informáticos".

Ha incidido en que "desde el minuto uno aquí no se ha dejado de prestar ni un solo día el servicio a los ciudadanos que son los destinatarios de nuestra actividad" y ha apuntado que "en las mismas condiciones que hemos trabajado nosotros lo ha hecho el resto de las personas que desarrollan su actividad aquí", apostillando que "no se pone en peligro a nadie ni esa es la intención, ni del poder judicial ni de ningún organismo".

El juez decano ha hecho un reconocimiento a todos los colectivos que trabajan en la Ciudad de la Justicia, que no han dejado "en ningún momento" de prestar su servicio, aunque en los primeros momentos no tuvieran todas las medidas de protección adecuadas.