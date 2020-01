El juez decano de Málaga propone medidas para reorganizar las salas de vistas de la Ciudad de la Justicia

Publicado 12/01/2020 12:49:35 CET

MÁLAGA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El juez decano de Málaga, José María Páez, ha apostado por adoptar algunas medidas ya propuestas que permitan reorganizar las salas de vistas para juicios y otras diligencias judiciales que tiene la Ciudad de la Justicia de la capital malagueña.

Páez ha indicado que la Ciudad de la Justicia, que hace unos once años que se inauguró, "ya lamentablemente se ha quedado pequeña", apuntando que los últimos juzgados se tuvieron que instalar en el sótano "lo que tiene inconvenientes" y los nuevos órganos de Familia y de lo Penal "obligarán a comprimir" los que ya existen para poder ubicarlos.

Ha indicado que "nos las vemos y deseamos para poder adjudicar las 35 salas de juicios que tenemos entre todas las peticiones de los juzgados y salas de la Audiencia cada semana"; apuntando en declaraciones a Europa Press que "es un verdadero galimatías encajarlo todo", por lo que ha incidido en tomar algunas medidas.

Entre esas medidas propuestas está que los jueces de instrucción celebren las pruebas que se tienen que practicar para la investigación de los casos en sus despachos "en lugar de bajar a la sala de vistas", para lo que habrá que instalar los medios técnicos necesarios para poder realizar las grabaciones.

El juez decano ha explicado que "parece que hay acuerdo sobre esto y estamos pendientes de que en el primer trimestre del año se instalen esos medios y se liberen algunas salas de vistas para tener más posibilidad de celebrar juicios".

Asimismo, ha apuntado que también han propuesto que magistrados de lo Civil "puedan celebrar juicios en sus despachos, pero para eso hace falta igualmente que se instalen los equipos de grabación".

En cuanto a la plantilla de jueces y magistrados en Málaga, Páez ha reiterado que "somos pocos y lo que necesitamos es un aumento prácticamente en todas las jurisdicciones". "Es un mensaje que llevo repitiendo años, pero es que hay que tomar decisiones y crear más plazas en Málaga", ha manifestado.

Así, ha indicado que Málaga "es una ciudad que no para de crecer y esto no viene acompasado con un aumento de la plantilla". Ha dicho que la situación general "lamentablemente no dista mucho de la que había, porque el problema que tenemos es la falta de novedades, que no se producen, primero por la situación política general" de interinidad del Gobierno central durante varios meses.

"Los problemas se convierten en endémicos, no hay soluciones y la consecuencia es que se van agravando", ha manifestado, lamentando "el retraso que se acumula" en los procedimientos cuando "nosotros seguimos siendo los mismos". Ha indicado que es "una cuestión económica y parece que la justicia no es una prioridad en nuestro país".

Ha afirmado que los jueces malagueños "superamos con creces el tanto por ciento de asuntos que se estiman por el Consejo General del Poder Judicial como razonables para resolver por juez", por lo que ha apuntado que "si se ponen más juicios para celebrar, quedarían para resolver asuntos que no tenemos tiempo material para resolver".