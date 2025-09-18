Junta confía en presentar antes de final de año la imagen de cómo será la ampliación de Ciudad de la Justicia de Málaga

MÁLAGA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha confiado en que antes de que termine este año "tengamos ya la posibilidad de presentar esa imagen de cómo será la ampliación de la Ciudad de la Justicia de Málaga" y que permita que para principios del año próximo "estar en condiciones de poder licitar ya el proyecto básico y de ejecución".

Así lo ha dicho Nieto, que se ha reunido con las autoridades judiciales de Málaga para abordar el despliegue de la primera y segunda fase de la implantación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Ha explicado que se han encargado estudios como el equivalente al anteproyecto de esa ampliación que necesita la Ciudad de la Justicia de Málaga y un análisis para la transformación del actual edificio de los juzgados tradicionales al formato de tribunal de instancia, "que tiene que hacer un espacio mucho más permeable, mucho más flexible, en el que se eliminen muchos tabiques y en el que se integren muchos pasillos". "Eso nos va a permitir también ganar espacio", ha agregado.

"Málaga necesita crecer, la Ciudad de la Justicia de Málaga necesita crecer y nuestra obligación es darle ese recurso, pero hacerlo acorde con las prioridades que nos marcamos", ha manifestado el consejero.

Aunque ha señalado que la ampliación de la Ciudad de la Justicia de Málaga "es necesaria", ha considerado que "es más importante tener un juzgado digno en Torremolinos, en Torrox, en Fuengirola, en Estepona".

"La situación de la justicia, de las sedes judiciales en Málaga era francamente mala y no entiendo cómo después de tanto tiempo de gobiernos autonómicos se ha abandonado de esa forma a esta provincia y nuestro objetivo es en el menor tiempo posible corregirlo", ha aseverado Nieto.

Otro reto, ha apuntado, es que "también antes de que acabe el año la Ciudad de la Justicia de Marbella tenga esa imagen, tenga ese proyecto definido y nos podamos poner manos a la obra para que sea una realidad en el menor tiempo posible".

El consejero ha dicho que "con total seguridad, todos estos proyectos estarán concluidos o empezados antes de que acabe la vigencia del Plan de Infraestructuras Judiciales que es 2030". "En ese reto y en ese trabajo es en el que estamos enfrascados y al que queremos dedicarle nuestros recursos y nuestros esfuerzos", ha finalizado.