Junta destaca su compromiso con la movilidad en Málaga, frente a la "falta de transparencia" del Gobierno

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha destacado que la Junta de Andalucía "cumple" con el metro y con la movilidad en la provincia malagueña, mientras que ha lamentado la "falta de transparencia" por parte del Gobierno central sobre la situación ferroviaria que mantiene a Málaga "sin conexión directa con Madrid". "Hay dos formas de gestionar, dos formas de gestionar muy distintas", ha dicho.

"Este Gobierno está comprometido con la movilidad, con Málaga y con el metro", ha respondido Díaz a la pregunta realizada en el pleno del Parlamento andaluz por el diputado del PP José Ramón Carmona, quien ha asegurado que el ADN de los socialistas "es ese, fallos estrepitosos en la gestión, pero que adornaban con anuncios meteóricos" y ha criticado que "los problemas de movilidad vienen por el Gobierno de España" tanto en alta velocidad como en Cercanías.

Sobre la situación ferroviaria, Díaz se ha cuestionado "por qué no dan detalles, no dan datos". "¿Por qué no se invierte suficiente en ferrocarriles? ¿Por qué no se invierte suficiente en Cercanías, en alta velocidad? ¿Por qué tenemos que estar siempre los andaluces a la cola? No hay derecho y no lo vamos a permitir", ha manifestado la consejera.

Respecto al metro, ha indicado que el compromiso de la Junta "se demuestra andando, se demuestra actuando", frente a "la mala gestión de los anteriores gobiernos", al tiempo que ha destacado que este 2026 van a estar "los tres tramos de la ampliación de la línea 2 del metro de Málaga en ejecución", además de las actuaciones para que el suburbano llegue a "uno de los barrio más poblados", como es Bailén-Miraflores, y al nuevo Hospital Virgen de la Esperanza.

"¿Se puede dar mayor garantía que esa?", ha señalado la consejera de Fomento, quien ha asegurado que el andaluz es "un Gobierno que cumple, un Gobierno que hace el trabajo que tiene que hacer, un Gobierno que gestiona" y que, además, "no engaña a los ciudadanos".

Así, ha dicho que "se ha invertido en esta ampliación de esta línea 2 la cantidad de 244 millones de euros, cofinanciados con fondos Feder, que llegan y se ejecutan, los gestionamos"; algo sobre lo que, ha apuntado, "el Gobierno de España no puede decir lo mismo", ya que "llega dinero de Europa para otras infraestructuras y no lo ejecutan", ha criticado.

Por su parte, Carmona ha asegurado que "el cambio en Málaga se ha notado" y ha recordado el anuncio de que el metro llegaría el 11 del 11 de 2011 "pero no llegó nunca con el PSOE". También ha subrayado que es un metro y no un tranvía como los socialistas "pretendían hacerlo, en contra de los vecinos y en contra del deseo de los malagueños".

"Ese fue un compromiso cumplido por Juanma Moreno", ha incidido el parlamentario del PP, quien ha considerado que el trazado que va al nuevo hospital "es una esperanza para los malagueños y sabemos, y usted también se exige consejera, que no va a quedarse parado ahí". "Pretendemos seguir continuando para que la movilidad en Málaga sea una realidad", ha subrayado.

Según ha indicado, "tenemos una situación lamentable" en el ámbito ferroviario, punto en el que se ha referido al retraso hasta el 23 de marzo para recuperar el servicio directo en alta velocidad entre Málaga y Madrid y las cancelaciones de trenes de Cercanías, "el tren más usado de toda España, porque había cucarachas". "Vaya vergüenza del Gobierno de España", ha finalizado.