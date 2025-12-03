Junta destaca incorporación de profesionales en el Hospital Regional de Málaga y que procesos oncológicos se priorizan

Archivo - Fachada del Hospital Regional Universitario de Málaga. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado la incorporación de un total de 18 profesionales al Hospital Regional Universitario de Málaga (HRUM) para agilizar el análisis de biopsias en este centro hospitalario. Además, ha subrayado que los procesos oncológicos se priorizan en función de la situación clínica de los pacientes de este hospital.

En este sentido se ha pronunciado el titular andaluz de Sanidad este miércoles en la sesión plenaria del Parlamento al contestar a una pregunta realizada por el grupo socialista sobre, según ha dicho el diputado Josele Aguilar, "5.200 biopsias metidas en el congelador sin realizarse".

El socialista ha criticado el que ha calificado de "silencio atronador" de la Consejería de Sanidad en Málaga, y ha acusado al delegado territorial del ramo de actuar "hasta el paroxismo y el ridículo en redes sociales".

En su primera intervención de respuesta el consejero Antonio Sanz se ha mostrado contundente: "La asistencia sanitaria en el Hospital Regional Universitario de Málaga está absolutamente garantizada", ha dicho.

Y ha detallado sobre ls biopsias que ha habido un incremento del 30% en el volumen de estas solicitadas en este año 2025. Las causas del aumento las ha achacado "al aumento de la población que asiste al hospital y a la mayor actividad quirúrgica y, sobre todo, la creciente complejidad en los procesos diagnósticos que requieren más tiempo para la preparación de muestras y de lectura por parte de los facultativos de Anatomía Patológica".

En este punto, Sanz ha puesto en valor que el Gobierno andaluz ha actuado "con rapidez y con rigor", ya que desde septiembre se han incorporado al área de Anatomía Patológica del HRUM un total de 14 nuevos profesionales, a los que se añadirán cuatro profesionales más antes de que finalice el año.

En la contrarréplica, el diputado socialista Josele Aguilar ha vuelto a cargar contra la Junta y se ha hecho eco de una noticia difundida por CSIF sobre "más de 1.200 pruebas de medicina nuclear del HRUM pendientes por falta de personal técnico", y ha acusado a Sanz y al PP de hacerse "una foto de la vergüenza" con el alcalde de Estepona, así como al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de "hacer engaños a los malagueños" en materia de sanidad.

En su último turno de intervención de respuesta, el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha insistido y destacado que en el Hospital Regional de Málaga "claramente la atención está garantizada", y ha añadido que "los procesos oncológicos se priorizan y los tiempos se normalizarán con el refuerzo que hemos dotado a ese hospital. Se priorizan en función de la situación clínica de los pacientes".

Ha vuelto a poner de relieve el incremento del 30% en la entrada de muestras, para a continuación expresar que desde la Consejería de Sanidad se ha reforzado el personal técnico de Anatomía Patológica del HRUM con diez nuevas incorporaciones en septiembre, a los que se sumarán tres técnicos más antes de que finalice el año; y se ha reforzado la plantilla de facultativos especialistas de esta área con cuatro nuevos profesionales que serán cinco cuando finalice el año.

"Por tanto, hemos reorganizado la forma de trabajar dentro del servicio, de modo que los procesos oncológicos y los casos con mayor impacto clínico se tienen que atender primero", ha subrayado Antonio Sanz, que también ha dicho que siempre hay que avanzar y siempre hay que mejorar y adaptarse a las nuevas realidades.

"Una cosa es mirar para otro lado y otra es resolverlo. Y eso es lo que hemos hecho en el Hospital Regional. Por cierto, igual que hemos hecho en Estepona, porque mientras que ustedes gobernaban no había hospital, hoy hay hospital y además va a alcanzar el 80% de cobertura y al siguiente año el 100%. Con ustedes no había nada", ha concluido.