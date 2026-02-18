La Junta ha destinado 44 millones a la limpieza de cauces en la provincia de Málaga desde 2019

Archivo - Imagen del cauce del río Guadalhorce a su paso por Alhaurín de la Torre. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA - Archivo

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha destinado 44 millones de euros a la limpieza de cauces de ríos desde el año 2019.

Así lo ha dado a conocer este miércoles el consejero del ramo, Ramón Fernández-Pacheco, cuando ha sido preguntado sobre esta cuantía por el grupo parlamentario socialista en comisión.

Así, el diputado del PSOE, Josele Aguilar, ha criticado en su intervención que a pesar de la inversión referida se han producido anegaciones en fincas colindantes al río Guadalhorce en la comarca del valle en municipios como Álora.

"No porque estas fincas estén en zonas inundables, sino por la falta de limpieza, la falta de dragado y la falta de mantenimiento del cauce en algunos puntos críticos", ha considerado Aguilar, que ha pedido al consejero "un plan riguorso, preventivo y dotado de recursos suficiente para la limpieza de cauces y para la gestión del riego hidráulico" en la provincia malagueña.

Por su parte, el titular de Agua de la Junta de Andalucía ha detallado que la inversión de 44 millones de euros en limpieza de cauces en la provincia de Málaga desde 2019 ha supuesto multiplicar por 15 las inversiones que realizó el Partido Socialista durante su etapa de gobierno al frente de la administración autonómica hasta el año 2018.

"Las lluvias que hemos tenido han sido de tal virulencia que intentar buscar ahora culpas políticas a la misma me parece absurdo e irresponsable", le ha dicho el consejero al grupo socialista.

Además, Fernández-Pachecho ha dicho que la presa de Cerro Blanco, declarada de interés general por el Estado, "es la infraestructura que tiene que laminar las avenidas del río Guadalhorce", y ha insistido en que dicha infraestructura es tan importante que la Junta de Andalucía va a tramitar un estudio de alternativas "porque no podemos seguir esperando a que el Gobierno de España decida si está a favor o en contra de las presas y si ese tipo de infraestructuras las merecen los andaluces o no".

"Si hacemos el estudio de alternativas de la presa, que es de interés general del Estado, y si invertimos quince veces más de lo que invertía el Partido Socialista, pues permítame que le diga que lecciones las justas", ha concluido el consejero dirigiéndose al diputado del PSOE.