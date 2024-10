La Junta celebra que "la marca Andalucía volverá a sonar en todo el mundo" con la despedida de Rafa Nadal en Málaga

MÁLAGA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha asegurado que con la despedida de Rafa Nadal tras la celebración de la Copa Davis en Málaga "la marca Andalucía va a volver a sonar en todo el mundo".

En declaraciones a los periodistas en Málaga, junto a la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, España ha dicho que es "un orgullo que un gran deportista y una gran persona haya elegido nuestra ciudad, Málaga, nuestra tierra, Andalucía".

Así, la también portavoz del Gobierno andaluz han señalado que están "felices porque una vez más la marca Andalucía va a volver a sonar en todo el mundo".

El tenista español, ganador de 22 'Grand Slams', anunció este pasado jueves que se retirará del tenis profesional tras la disputa con España de las Finales de la Copa Davis que se celebrarán en Málaga el próximo mes de noviembre.

"Me retiro del tenis profesional. Han sido dos años difíciles estos dos últimos en los que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión difícil y que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida todo tiene un principio y un final y es el momento adecuado para poner punto y final a una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás hubiese podido imaginar", señaló Nadal en un vídeo.