Rafa Nadal anuncia su retirada tras las Finales de la Copa Davis

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Rafa Nadal, ganador de 22 'Grand Slams', ha anunciado este jueves que se retirará del tenis profesional tras la disputa con España de las Finales de la Copa Davis que se celebrarán en Málaga el próximo mes de noviembre.

"Me retiro del tenis profesional. Han sido dos años difíciles estos dos últimos en los que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión difícil y que me ha llevado tiempo tomarla, pero en esta vida todo tiene un principio y un final y es el momento adecuado para poner punto y final a una carrera larga y mucho más exitosa de lo que jamás hubiese podido imaginar", señaló Nadal en un vídeo.

El balear lo dejará tras la Copa Davis. "Me hace mucha ilusión que mi último torneo sean las Finales de la Copa Davis y representando a mi país, es cerrar el círculo ya que una de mis primeras alegrías fue la final de Sevilla en 2004", admitió.