Junta dice que ningún municipio solicitó zona tensionada y que ley de vivienda de Gobierno "no está dando respuesta"

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MARBELLA (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha vuelto a criticar este martes la ley de vivienda del Gobierno central, que "no está dando respuesta a las necesidades" que tiene la vivienda y ha contrapuesto la gestión del Gobierno andaluz en esta materia. Además, ha reiterado que es competencia de la Comunidad Autónoma declarar las zonas tensionadas "pero ningún municipio de Andalucía lo ha solicitado".

Así lo ha señalado tras ser cuestionada Díaz, que ha visitado junto a la alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, las obras que se llevan a cabo en el albergue.

La consejera, además, ha recordado que la ley de vivienda del Gobierno central "no tuvo ningún tipo de consenso, no se consensuó con las comunidades autónomas, no se tuvo en cuenta lo que opinábamos y así nos va con esa ley de vivienda".

"En las ciudades donde ha habido zonas tensionadas, donde se han recogido o se ha puesto en marcha las zonas tensionadas, lo que se ha hecho es el efecto contrario", ha dicho la consejera andaluza, que ha incidido en que "se ha retirado más vivienda del mercado y ha subido el precio de la vivienda porque hay temor".

Al respecto, ha insistido en que "hay temor a la okupación ilegal y hay temor, que viene provocado por una ley estatal que no está dando respuesta a las necesidades que tiene la vivienda".

Frente a ello, ha valorado lo que se está haciendo desde Andalucía con la puesta en marcha del plan vive en Andalucía. "No teníamos plan de vivienda cuando llegamos al Gobierno y hemos puesto en marcha el plan de vivienda, sacamos adelante la ley del suelo, la Lista y su reglamento, después hemos puesto en marcha un decreto de medidas urgentes en materia de vivienda en el que se han acogido 180 municipios de todo color político y que hace posible, sin cambiar la normativa, poder cambiar el uso del suelo --para construir vivienda protegida-- pero sin cambiar el planeamiento".

Por último, ha continuado, "hemos aprobado después de muchas reuniones, mucho consenso y mucho trabajo, la ley de vivienda de Andalucía".

"Nosotros lo que queremos es poner todo el suelo a disposición para construir vivienda protegida y asequible. Ese es el objetivo que se ha marcado este Gobierno de la mano de los ayuntamientos", ha sostenido.

Díaz ha insistido en que "ningún ayuntamiento, ni ninguna ciudad, ni ningún municipio de Andalucía ha solicitado la zona tensionada. Es competencia de la Comunidad Autónoma declarar esas zonas tensionadas pero ningún municipio de Andalucía lo ha solicitado", ha concluido.